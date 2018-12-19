Facebook Ortakları Özel Mesajlarınıza Erişebiliyor

2018 genel anlamda Facebook için iyi bir yıl olarak geçmedi. Özellikle Cambridge Analytica skandalı bu yılın başlarında alevi yaktığından beri şirket, kullanıcı verilerini nasıl topladığı ve işlediği konusunda ağır inceleme altında tutuluyor.

Belge sızıntıları bazı kullanıcıları şaşırttı. Komite oturumlarının Facebook’un kapalı kapılar ardında ne yaptıklarını gözden geçirmesi için baskı yapması planlandı. Hatta #DeleteFacebook kampanyası başlatıldı ve kısa bir süre için popüler bile oldu.

Uzun uzun açıklamalar söylemeye gerek yok. Sosyal medyanın hisseleri daha iyi zamanlar gördü.

Ancak 2018 yılı Facebook için henüz bitmedi. NY Times, Facebook’un büyük isim ortakları ile olan ilişkilerini detaylandıran önemli sayıda belge elde etti. Onlarla ne tür veriler paylaşıldı ve ortakların bunlarla ne yapmaları gerektiği sağlandı.

Bu belgelerde önemli olan bazı detaylar var. Bildirildiğine göre, Facebook kendi gizlilik kuralları, doğru kabul ettikleri taraflarla anlaşma yapabilmeyi sağlıyor. Örneğin, Microsoft’un Bing arama motoru, kullanıcının rızası olmadan birisinin arkadaşlarının isimlerini görmeyi başardı.

Tamam, bu durum belki çok fazla sorun değil. Başka?

Facebook, Amazon’a kişilerin adlarını ve iletişim bilgilerini elde etme izni verdi. Ayrıca 2018 Yazına kadar, bir Yahoo çalışanın Facebook kullanıcılarını izlemesine izin verdi.

Sonuçta bunlar bir spekülasyon değil, hepsi dün gibi ortada, isimler, mesajlar, kullanıcı yayınları… Bu tür şeyler genelde halka açıktır. Yani birileri profilinizde bunları görüntüleyebilir. Ama burada ilginç bir sorun var.

Sosyal paylaşım devi, Netflix, Spotify ve hatta Kanada Kraliyet Bankası kullanıcılarına doğrudan Facebook Messenger konuşmalarına göz atmaları için izin verdi. Bu da telefonunuza yüklediğinizde ekrana gelen iletileri okumak, yazmak ve düzenlemek için izinlerini onayladığınız için sağlandı.

Cambridge Analytica ile Neler Amaçlandı?

Şimdi ise bu izinler istenmiyor. Bu da bir başarıdır tabiki. Netflix filmlerinin ya da Spotify şarkılarını doğrudan Messenger üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu onların ortaklığı anlamına gelir. Bunların yanı sıra bankanın ise muhtemelen kişisel paraları Messenger üzerinden aktarılıyor. Ama bu durum net değil sadece bir varsayımdır.

Spotify ve Netflix her ikisi de kendilerine verilen ayrıcalıklara sahip olduklarından habersiz olduklarını, hiç bir zaman onlara ihtiyaç duymadıklarını ya da kullanmadıklarını ima etmişlerdir. Kanada Kraliyet Bankası, böyle bir erişim hakkına sahip olduğunu da reddetti.

Bunların yanı sıra Apple kullanıcılarına da ayrıcalıklar sağlandı. Hesap senkronize bölümünde telefon numaralarını ve takvim kayıtlarını senkronize etmek için Facebook desteği sunuldu. Apple da, herhangi bir özel muamelenin yapıldığının farkında olmadığını ve aynı zamanda bir Apple cihazında hangi verilerin indirildiğini, yalnızca bu cihazda kaldığını ve başka bir yere iletilmediğini söyleyerek kullanıcılarına güvence verdi.

Facebook Bilgileri Nasıl Kullanıldı?

Sonuç olarak o izinlere onay verirseniz, özel mesajlarınız okunabilecek. Genel bir profiliniz varsa, adınız ve resminiz görünecektir. İletişim bilgilerini eklerseniz, bunlar istediğinizden daha fazla paylaşılabilir. Seçtiğiniz sosyal medya gerçek bir iyilik meleği olsa bile, sunucuların ne zaman saldırıya uğradığını bilemezsiniz. Ya da o şirketin ve tüm bilgilerinin bundan 10 yıl sonra nerede olacağını bilemezsiniz.

Ardından, bu veri anlaşmalarının tek yönlü bir yol olmadığı sorunu da var. NY Times’a göre, Facebook aynı zamanda Amazon, Yahoo ve hatta Huawei’den veri alıyordu. Sosyal medya, kullanıcı profillerini ve hatta kullanıcı arası ilişkileri daha iyi anlamak için alabileceği her türlü bilgiyi kullandı.

Bu nedenle, bazı Facebook ortaklarının Cambridge Analytica’dan çok daha fazla bilgi erişimi olduğu ve Facebook’un kullanıcılarının bunu bilmeyi hak etmediğini ya da rıza istenmesi gerektiğini düşünmediğini düşünüyoruz.