Facebook Otomatik Video ve Ses Oynatma Nasıl Durdurulur?

En çok paylaşılan mesaj türlerinden biri olan video, Facebook‘ta çok büyük. Video ayrıca Facebook mobil uygulamalarında otomatik çalışıyor. Bu da epey rahatsız edicidir ve otomatik sesle çalışmak daha can sıkıcı hale gelmek üzeredir. İşte, Facebook’un otomatik olarak video ve ses çalmasını durdurma yöntemi.

Facebook Videolarını Otomatik Oynatma Sesi Nasıl Durdurulur

Geçtiğimiz Ağustos ayında Facebook’un sesle yeni otomatik oynatma videoları test ettiğini keşfettik. Şu anda, videolar varsayılan olarak otomatik olarak oynatılırken, yalnızca bir video açtığınızda ses duyulur. Kısa bir süre içinde kullanıma sunulacak olan yeni güncellemede, haber akışında gezinirken videolardan gelen sesler susacak.

Bunu önlemenin iki yolu vardır: önce telefonunuzu sessiz konuma getirerek veya çoklu ortam oynatımını kapatarak; İkincisi, Facebook’un “News Feed’deki Videolarla Başlangıç” ses ayarlarında mevcut olan seçeneği devre dışı bırakarak.

Facebook Videolarını Otomatik Oynatmayı Durdurma: Android Uygulaması

Adım 1. Facebook Android uygulamasını açın ve Ayarlar menüsüne gelin. Bunu yapmak için, haber kaynağınızın sağ üst köşesine doğru üç yatay çizgi bulunan simgeye dokunun (üç yatay çizgiyle simge ve bir siluet değil; bu, Facebook Sohbetini açar).

Adım 2. Ayarlar menüsüne girdikten sonra profil sayfanızı, arkadaşlarınızı, etkinlikleri, fotoğraflarınızı, yönettiğiniz sayfaları ve daha bir çok bağlantı görebilirsiniz.

Adım 3. Aşağı kaydırarak Yardım ve Ayarlar bölümüne gelin ve en üstteki girişi seçin: Uygulama Ayarları.

Adım 4. Genel ayarlar altında Otomatik çalmayı bulun ve seçin. Video Otomatik oynatma üç seçenek sunar: Mobil Veri ve Wi-Fi Bağlantıları, Yalnızca Kablosuz Bağlantılar ve Videoları Otomatik Olarak Oynatma’yı asla seçin. Video, Facebook’ta otomatik olarak oynamak istemiyorsanız, ikincisini seçin; Wi-Fi Bağlantılarında Açık seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği tarifenizin veri karşılığını aşmaktan endişeleniyorsanız yapın.

Facebook Videolarını Otomatik Oynatmayı Durdurma: iPhone ve iPad için iOS Uygulaması

Aynı Auto-play menüsü iOS’ta Android’de olduğu gibi bulunur. Haber kaynağı’nın üst kısmındaki aşağı doğru üçgene dokunun ve Ayarlar’ı, ardından Videolar‘ı ve Fotoğrafları seçin. Otomatik Oynat‘ı seçin ve üç seçeneğinden birini seçin: Mobil Veri ve Wi-Fi Bağlantıları, Yalnızca Kablosuz Bağlantılar veya Videoları Otomatik Olarak Oynatmamak üzerine.