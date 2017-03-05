Facebook Reaksiyonları Messenger da Deniyor

Facebook‘un Reaksiyonları Haber Beslemenizde gelişmekte ve artık şirket onları Messenger‘a da yaymak istiyor gibi görünüyor. Ünlü sosyal ağ, Apple‘ın iMessage sistemindeki çıkartmalar veya Slack‘in ekip sohbetlerinde olduğu gibi, bireysel mesajlara tepki verme yeteneğini test ettiğini TechCrunch‘a onayladı. Deney, geleneksel Facebook yayınlarından beklediğiniz tüm ikonlara (beş duygu artı bir başparmak yukarıya) sahip olmakla birlikte aynı zamanda başparmak aşağıda ikonuyla efsanevi Facebook “beğenmeme” düğmesine en yakın olanı oluşturuyor. Bu, örneğin yemek yiyebilecek bir yer için oyları toplamaya yardım eder veya metinle cevap vermek için biraz gecikecekseniz cevabınızı gösterebilir.

Yakın zamanda reaksiyonları Messenger uygulamasında görebileceğiniz konusunda bir garanti yok. Facebook bunu “küçük bir test” olarak tanımlıyor ve sadece ileride olacağını varsayabiliyoruz.