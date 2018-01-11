Facebook Sahte Haberlere Savaş Açıyor: Facebook Gazetecilik Projesi

Facebook yeni bir özelliği test etmeye başladı: Facebook Gazetecilik Projesi. Son zamanlarda sosyal medya sahte haberlerin yayılma biçimi için gerçek bir çöplük olduğundan dolayı çok eleştirildi. Yalan ve asılsız birçok haber dikkat çekici başlıklar atılarak binlerce kişi tarafından sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşıldı. Bu sayı 2016 ABD başkanlık seçimlerinden bu yana giderek artmaya başladı. Facebook kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg platformundan sahte haber paylaşımını azaltarak bitirmek için kolları sıvadı.

Girişimin adı Facebook Gazetecilik Projesi ve ilk olarak ABD’de birkaç alanda piyasaya sürüldü. Bu özellik ile ABD kullanıcıları günlük yerel haberleri zaman akışında özel olarak vurgulanmış şekilde görmeye başladılar.

Haberlerin alakalı ve orijinal olduğundan emin olmak için Facebook yalnızca haber ortaklığı ekibi tarafından manuel olarak incelenen yerel yayıncıların bağlantılarını kabul ediyor.

Yeni özelliğin ne zaman daha fazla ülkeye aktarılacağına dair henüz bir bilgi verilmedi.