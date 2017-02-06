Facebook Sahte Haberleri Durdurmak için Google’la İşbirliği Yapıyor

Facebook, Google ve medya ortakları ile birlikte çalışarak çok popüler sosyal ağlar üzerinde sahte haberleri engellemeye çalışıyor. Firmalar, Fransa’da yerel seçim sezonu devam ederken bu yeni çabalarını duyurdular.

Facebook’un aslında ağında sahte haberler ile mücadele etmeyi deneyeceğini duyurduğundan bu yana neredeyse bir yıl geçti ve şimdi firma, Agence France-Presse, BFM TV, LeMonde ve diğer medya ortaklarıyla ortaklık kurarak bu mücadeledeki ciddiyetini gösterdi. Google da “Çapraz Kontrol” adı verilen bu çabanın bir parçası.

Hareket, Fransa’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden aylar önce geldi ve bir süre sonra Facebook’un Almanya’da uyguladığı benzer önlemler uygulandı. Sosyal ağ ve benzeri siteler, hem online, hem de ana akım medyada viral hale gelen sahte haber olduğuna inanılan haberler yoğun bir inceleme altına alındı.

Facebook son zamanlarda bu konuyu çözmek için adımlar attı ve haber dizilerinin doğruluğunu doğrulamak ve kullanıcıların şüpheli içeriği bildirmesine izin vermek için Snopes, ABC News ve AP ile ortaklık kurduğu benzer bir sistemi ABD’de uyguladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya da dahil olmak üzere AB ülkeleri, Rusya’nın bu ülkelerdeki siyaseti denemek, etkilemek ve bölgedeki istikrarı bozmak için sahte haberler ve propaganda yayması konusunda endişe duyuyor.