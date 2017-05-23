Facebook verileri nasıl yedeklenir?

Facebook‘u ne kadar kullanırsanız o kadar çok veri toplarsınız – eklediğiniz uygulamalar, yüklediğiniz fotoğraflar, kontrol ettğiniz yerler, yüzlerce durum güncellemesinden ve tüm arkadaşlarınızın bir listesinden bahsediyorum, böylece siz de Facebook verilerinizi nasıl yedekleyeceğinizi bildiğinizden emin olmak istersiniz.

Ve tüm bu bilgiler farklı yerlerde saklanmış görünüyor. Zaman Çizelgesi, yayınlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı ve diğer etkileşimlerinizi içerir. Bu arada, Etkinlik Günlüğünüz mesajlarınız ve sohbetiniz gelen kutunuzda saklanırken yaptığınız şeylerin bir kaydıdır (yüklenen fotoğraflar, kabul edilmiş arkadaşlık istekleri, kapak resminizi değiştirir).

Facebook’dan bir mola vermek ve/veya hesabınızı kalıcı olarak silmek istiyorsanız, bu değerli bilgileri kaybetmek istemeyeceksinizdir.

Verilerinizi Facebook’tan ayıklamak zor olsa da, artık geçerli değil. Artık Facebook deneyiminizi çevrimdışı bir şekilde yedeklemeniz için Facebook’unuzun ruhunu indirmenin kolay bir yolu var ve size nasıl yapılacağını gösteriyoruz.

1. Başlarken

Önce, Genel Hesap Ayarları sayfasına erişin. Mavi Facebook menü çubuğunun sağ üst kısmındaki küçük aşağıya doğru oku tıklayarak ulaşabilirsiniz.

‘Ayarlar‘ı seçin. Listenin altında, ‘Facebook verilerinizin bir kopyasını indir’ seçeneğini görürsünüz.

2. Daha fazla bilgi

‘Bir kopyasını indir’ seçeneğini tıklamak, Facebook verilerinizi dışa aktardığınızda ne elde ettiğinizi açıklayan bir sayfaya götürür. ‘Ve daha fazla’ düğmesini tıklayın; hangi verilere eriştiğinizin ve nerede depolandığı gösterilen bir sayfaya yönlendirilirsiniz.

İndirmeye başlamak için ‘Arşivime Başla’yı tıklayın.

3. Kimliğinizi onaylayın

Facebook, verilerinizin güvenliğini ciddiye alır, bu nedenle yalnızca sizden indirebilmek için fazladan bir güvenlik katmanı vardır.

Verilerinize erişmeden önce Facebook şifrenizi tekrar girmeniz istenir. Başlamak için tekrar ‘Arşivime Başla’yı tıklayın.

4. Yedeklemenizi indirin

Facebook, size iki e-posta gönderir: bir tanesi verilerinizin bir kopyasını talep ettiğinizi teyit etmek için bir diğeri ise indirmenin hazır olduğunu söylemek için kullanılır.

Bu ikinci e-postada arşivinize ait bir bağlantı var. Bağlantıyı tıkladıktan sonra ‘Arşivi İndir‘ i tıklayın ve şifrenizi tekrar girin. Hepsi bu kadar.