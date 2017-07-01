Facebook yakınınızdaki kablosuz ağları buluyor

Geçen yıl Facebook, mobil uygulamalarında size yakın ücretsiz, genel Wi-Fi şebekelerinin nerede olduğunu gösteren yeni bir fonksiyon test etmeye başladı. Bugün bu özellik, Android ve iOS uygulamalarını kullanan tüm Facebook kullanıcılarına geldi.

Uygulamanıza yeni işlevler kazandırdıktan sonra diğer sekmesine gidip “Wi-Fi Bul” ‘u seçebilirsiniz. Bu noktadan sonra onu açmanız gerekebilir (yalnızca ilk kullanışınızda). Bunu yaptıktan sonra bulunduğunuz yere en yakın genel Wi-Fi erişim noktalarının bir listesini veya harita görünümünü görürsünüz. Bu arada, harita ve liste görünümü arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Yerler listesi, bu Wi-Fi şebekelerini işleten işletmelerin isimleri ve ayrıntılarıyla doldurulur ve bunlardan herhangi birinden hızlı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Burada önemli bir nokta var: Facebook’un “Wi-Fi Bul” bölümünde görünmek için, herkese açık bir Wi-Fi ağı olan her işletme, önce Facebook Sayfası bilgilerini düzenleyerek bunu talep etmelidir. Bu nedenle, işletmeler için tamamen tercih olduğundan, Facebook’un Wi-Fi bul özelliğinin tüm ağlara sahip olması biraz zaman alabilir.