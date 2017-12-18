Facebook Yemleme İçeren Gönderilere Önlem Alıyor

Facebook zaman tünelindeki çok sayıdaki çöp gönderiyi azaltacak yeni bir politika açıkladı. Bundan sonra kullanıcılardan herhangi bir şekilde kendileri ile etkileşimde bulunmalarını isteyen tüm yayınlar yok sayılacak.

Yemleme gönderileri son zamanlarda sosyal medyada popüler bir taktik. Öyle ki bu taktik ile gönderinin başlığı okuyucunun bir şekilde onunla etkileşime girmesini sağlar. Facebook‘ta bunlar genellikle “Birini etiketle şu olsun” veya “Yorum yaparsanız böyle olacak” ile başlayan gönderiler olarak kendini gösterirler. Bu taktik ile insanları etkileşime sokar; bu da sayfaların etkileşim oranını artırır. Onları daha üst sıraya yerleştirir.

Ancak artık bu taktiği kullananlar için üst sırada kalmak pek uzun sürmeyecek. Facebook yakında bu tür yayınları zaman tünelinin altına indiriyor. Geliştiriciler yüzlerce postayı gözden geçirip kategorilere ayırdılar. Tüm postaları inceleyecek ve politikaya uygun olanları indirgeyecek bir öğrenme modeli yarattılar.

Bunu yapmaya devam eden sayfalar önce yayınları ve sonra da tüm sayfanın kendisi için önemli ölçüde azalmış erişimler ile cezalandırılmış olacaklar.

Bu politika değişiminin Facebook‘un ve genel olarak internetin bu tür içerikle dolduğu göz önüne alındığında yararlı olacağı kesin. Yine de muhtemelen bunu yapan yayıncılar kullanıcıları çekmek için başka taktikler geliştirirler. İzleyip göreceğiz.