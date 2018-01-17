Facebook Yöneticisinden İtiraf: Messenger Çok Dağınık Hale Geldi!

Facebook‘un mesajlaşma ürünleri başkan yardımcısı David Marcus Facebook Messenger kullanıcısının bir süredir sahip olduğu temel şikayetleri itiraf etti. “Facebook’un özel mesajlaşma servisi kendini çok geliştirdi ancak çok dağınık hale geldi!” dedi.

Facebook Messenger‘ın 2018 yılına ilişkin planlarını ayrıntılarıyla anlatan oldukça kapsamlı bir blog yazısında Marcus, 2018 yılında platformun bazı gereksiz özelliklerden kaçınacaklarını söyledi. Facebook Messenger‘ın olduğundan daha dinamik hale getirileceği bir yıl olacağını itiraf etti. Amiral gemisi uygulaması aslında iyi ve kullanıcı dostu. Yoksa Android için Facebook Messenger Lite‘ı geliştirmezlerdi.

Marcus‘un açıklamaları tam olarak şu şekildeydi:

Son iki yılda bize kullanıcılar kaybettimeye devam eden özellikleri bulmak için bir çok özellik düzenlemesi yaptık. Birçoğu ürün pazarına uydu ancak bazıları buna uymadı. Messenger’ı bu yıl büyük çapta basitleştirmeye çalışacağımızı ve düzene sokacağımızı belirtmek isteriz.

Tabii ki Facebook Messenger‘ın yeni çıkmış yönlerinin dağınık olduğu tam olarak söylenmedi. Söylenmesine de aslında gerek yok. Oyunlar bölümünün yanı sıra, hikayeler ve ağır filtreler ile yerleşik kamera uygulaması bile karışıklığa sebep oluyor. Kullanışlı pop-up sohbet başlıkları ve yerleşik emoji takımı uygulamanın temel unsurlarından biri olsun ve artık uygulama sadeleşsin isteriz.

Marcus, Messenger’ı düzene sokmanın yanı sıra, Messenger’ın üzerinde bu yıl daha çok yoğunlaşacaklarını da dile getirdi.

Bu hamleler Messenger’ın dünyadaki en popüler mesajlaşma uygulamalardan biri olarak yerini daha da sağlamlaştıracak. Ayrıca Messenger Kids‘in ortaya çıkışı ile platform gerçekten de çok sayıda olumlu yorum topladı.