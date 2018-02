Facebook'a Beğenmeme Butonu Geliyor!

Birini rahatsız etmekten başka bir şeye ulaşmayan bir yorumda bulunmak için Facebook‘da gezinen çok insan görmüşsünüzdür. Yapabildiğimiz tek seçenek yapabileceğimiz başka bir şey olmadığı için onu dikkate almamaktır. İşte bu durum artık değişebilir.

Facebook, uygunsuz yorumların işaretlenmesine izin vermek için şu anda “downvote” yani “eksi oy” adı verilen yeni bir seçeneği test ediyor. Hayır aslında bu beğenmeme gibi bir düğme değil.

Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre: “Beğenmeme düğmesini test etmiyoruz. Halka açık olan yayınlar hakkındaki yorumlar hakkında bize geribildirimde bulunmak için bir özellik keşfediyoruz. Bu özellik yalnızca ABD’deki küçük bir grup kitle için çalışıyor” dedi. “Downvote” düğmesinin Facebook‘daki herkes için geçerli olup olmayacağından emin değiliz.

