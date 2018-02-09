Facebook'a Beğenmeme Butonu Geliyor!

Birini rahatsız etmekten başka bir şeye ulaşmayan bir yorumda bulunmak için Facebook‘da gezinen çok insan görmüşsünüzdür. Yapabildiğimiz tek seçenek yapabileceğimiz başka bir şey olmadığı için onu dikkate almamaktır. İşte bu durum artık değişebilir.

Facebook, uygunsuz yorumların işaretlenmesine izin vermek için şu anda “downvote” yani “eksi oy” adı verilen yeni bir seçeneği test ediyor. Hayır aslında bu beğenmeme gibi bir düğme değil.

Bir Facebook sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre: “Beğenmeme düğmesini test etmiyoruz. Halka açık olan yayınlar hakkındaki yorumlar hakkında bize geribildirimde bulunmak için bir özellik keşfediyoruz. Bu özellik yalnızca ABD’deki küçük bir grup kitle için çalışıyor” dedi. “Downvote” düğmesinin Facebook‘daki herkes için geçerli olup olmayacağından emin değiliz.

“Downvote” seçeneği uygunsuz veya rahatsız edici bulduğunuz bir yorumu işaretlemenize ve dolayısıyla artık göremediğiniz şekilde gizlemenize olanak tanır. Ayrıca bu geribildirimi yaparken yanıltıcı, rahatsız edici, konu dışı şeklinde veya başka bir sebep belirtebilirsiniz.

Bu ekleme gerçekten yardımcı olabilecek bir özellik iken, düzgün kullanılmazsa ne kadar kargaşaya yol açabileceğini düşünün. Aslında hiç şüphesiz ki bu özellik daha da geliştirilmelidir. Kötü niyetli kişiler tarafından er ya da geç istismar edilecektir. Facebook’un kendine özgü bir beğenmeme butonu uygulamak için hiçbir planı yok çünkü bu tür özelliklerin dünya çapında muazzam bir kaosa neden olabileceğini biliyor.

Facebook‘un görüş bildirme konusunda en son katkısı şirketin emojileri getirdiği 2016 yılıydı. Öfke, üzüntü, kahkaha, sevgi gibi emojilerden birini seçerek herhangi bir postayla ilgili bir duygu ifade etmeye izin vermişti.