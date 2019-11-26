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Facebook’a Da Karanlık Mod Geliyor!

Uygulamalar artarda karanlık modu aktif etmeye devam ediyor. Sıra Facebook'ta gibi görünüyor.

Ayşen Sıla

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Facebook'a Da Karanlık Mod Geliyor!

Büyük teknoloji devlerinden sonra, Facebook da Android Uygulaması için karanlık mod üzerinde çalışıyor. Kullanıcıların, gece boyunca mavi ışıktan kötü bir şekilde etkilenmemesi için ekranlarını karartması bir zorunluluk haline geldi.

Reddit’teki bazı kullanıcılar birkaç ay önce çıkan Facebook karanlık mod ekran görüntülerini paylaştı. Benzer şekilde, karanlık modu gösteren ekran görüntüleri, Nagesh Bande ve Lock adlı kullanıcıların Twitter profillerinde de paylaşılıyor. Şaşırtıcı bir şekilde, karanlık mod yalnızca Android telefonlarda görüldü.

Yayınlanan ekran görüntülerine göre, Facebook tüm kullanıcı arayüzünü, saf karanlıktan ziyade grimsi renkte karartacak. Kontrastla eşleşmesi için metin rengi açık grimsi bir renge dönecek. Ancak, bu haber henüz onaylanmış değil, yine de saf siyah arka plana sahip, optimize edilmiş bir mod geleceğini umuyoruz.

Facebook'a Da Karanlık Mod Geliyor!

Facebook karanlık mod hakkında resmi olarak hiçbir şey onaylamadı, yine de bu özelliğin çok yakında yayınlanmasını bekliyoruz. Hayatımızda yer edinen telefonların verdiği göz sıkıntılarını bir nebze de olsa azaltmaya çalışmak oldukça doğru bir tutum.

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