Facebook kullanıcılarına bir fotoğrafta göründüklerinde bildirim alacakları bir yüz tanıma özelliğini eklediğini açıkladı. Bu yeni araç Facebook kullanıcılarının başkalarının fotoğraflarında görünmelerini sağlamasına yardımcı olması bekleniyor.

Etkinleştirildiğinde etiketlenmeden fotoğrafta göründüğünüzde sizi uyarması gereken yeni bir seçenek eklendi. Ayrıca başkası fotoğrafınızı kendi profilinde kullanmak istiyorsa bu özellik bir anlamda güvenlik sağlamakta.

Facebook bir fotoğrafta görüntünüzü saptadığında size üç seçenek sunuyor. Etiketlenmemiş olsanız bile… Böylece fotoğrafın içinde kendinizi etiketleyebiliyor, etiketsiz olarak bırakabiliyor veya resmi yayınlayan kişiye ulaşmaya çalışabiliyorsunuz.

Yeni özellik yüz tanıma teknolojisinin yardımıyla gerçekleştirildi. Facebook’un bu teknolojisi daha önce etiketlendiğiniz fotoğraflarda pikselleri analiz eder ve size bildirim yollardı. Fotoğraf ve videolar Facebook sistemine yüklendikten sonra şablonla karşılaştırılırdı.

Etkinleştirebileceğiniz / devre dışı bırakabileceğiniz bu yeni yüz tanıma seçeneği oldukça iddialı görünüyor. Facebook’a göre bu yeni özellikler Kanada ve Avrupa dışında olmak üzere bu hafta başlayarak kullanılmaya başlanacak.