Facebook'ta Artık 3D Fotoğraf Devri Başlıyor

Facebook’un giderek gelişmekte olan teknolojisi şimdi de 3D fotoğraf oluşturma potansiyeline sahip. Bu özellik yapay zeka teknolojisinin ve çift kameralı telefonların çalışma prensibini temel alarak fotoğraflarda değişiklik yapmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi bir pencereden dışarı çıkmış görünen 3D fotoğraflar 21’inci yüzyılın holografik etiketi gibi bir önem arzetmektedir.

3D fotoğrafları oluşturmak düşünüldüğü kadar zor değildir. Belirli bir konumu yada sahneyi 3D hale getirmek için telefonunuzu biraz çevirmeniz yada parmağınızı ekranda hızlıca kaydırmanız yeterlidir. Ancak bir çok yazılımsal geliştirme kullanıldığı için sonuçların her zaman mükemmel olmasını beklememelisiniz. Aslında buradaki işlem fotoğrafları 3D haline dönüştürmez, sadece geniş açılı bir resmi hareketliymiş gibi gösterir. Aşağıdaki demo videodan neye benzediğine dair daha iyi bir fikir edinebilirsiniz:

Facebook 360 paylaştı: 26 Haziran 2017 Pazartesi

Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için Facebook arka plan ve ön plan arasında çok fazla kontrastlı fotoğraf çekmenizi tavsiye etmektedir. Yukarıdaki videoda gördüğünüz gibi efekt mükemmel değildir. Fakat yapay zeka algoritmasının biraz daha geliştirilmesinin ardından daha iyi sonuçların elde edileceği varsayılmaktadır.

3D fotoğrafları şu anda Facebook‘ta görüntüleyebilirsiniz. Ancak bu fotoğrafları paylaşma özelliği henüz aktif olarak kullanım sağlamamaktadır. Şu anda bu özellik iPhone 7 ve daha üstü modellerdeki Portre Modu fotoğraflarda kullanılabilmektedir.