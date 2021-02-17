Facebook’ta Dil Nasıl Değiştirilir – İşte En Kısa Yolu!

Facebook sayfanızın dilini nasıl değiştireceğinizi mi merak ediyorsunuz? Sosyal medya uygulamalarını farklı bir dilde kullanmak, dil gelişmenize yardımcı olabilir. Facebook’ta İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça, Mandarin Çincesi, Portekizce, sekiz Hint dili ve daha birçok dil bulunuyor.

Bazen yanlışlıkla bir dil değişikliğini düzeltmeniz ya da yeni bir dili pratik etmek için bir değişiklik yapmanız ya da bir başkasının ana diline geçmesine yardımcı olmanız gerekir. Sebepleriniz ne olursa olsun, çok az bir sürede dili değiştirebilirsiniz. Bu yazımızda dili nasıl değiştirebileceğinizi ele alıyoruz.

Facebook Mobil Uygulamasında (Android veya iOS) Dil Nasıl Değiştirilir ?

Facebook uygulamasını açın ve menü düğmesine basın (Üst üste dizilmiş üç kısa yatay çizgidir. Bu hamburger menüsü olarak bilinir.)

–Ayarlar ve Gizlilik’e (⚙️) ilerleyin.

–Ayarlar ve Dil (🌐) içeren bir liste göreceksiniz.

–Dil (🌐) ve Düzenle’ye basarak Facebook dilinizi seçin.

-Facebook’a konum erişimi verdiyseniz, alfabetik sıraya göre bir dil listesi yerine, bölgenizdeki yaygın dilleri size soracaktır.

-‘Kaydet’ düğmesi yoktur: bir dile bir kez dokunursanız dilinizi değiştirirsiniz .Önemli olarak, Facebook daha sonra otomatik olarak yeniden yüklenecektir. Bitti!

Facebook Masaüstünde Dil Nasıl Değiştirilir ?

-Facebook’u açın ve en sağ üstteki küçük aşağı açılır ok düğmesine basın (🔽)

-Ayarlar ve Gizlilik (⚙️) kısmına gelin.

-Ayarlar, Gizlilik Kontrolü ve Dili (🌐) içeren bir liste göreceksiniz.

-Dil (🌐) düğmesine basın.

-Düzenle’ye basarak Facebook dilinizi seçin.

-Facebook yeniden yüklenecek ve Facebook ana sayfanıza geri döneceksiniz.

-Eski haline dönmek için seçenekler arasında tekrar adım atmanız gerekecek.