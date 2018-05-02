Facebook'tan Çöpçatan Uygulaması: Tinder'ı Bitirmek İçin Kolları Sıvadılar!

Gizlilikle ilgili konularda bir kongre oturumunda hükümete hesap verdikten sonra Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg dün ilk kez sahneye çıktı. Temel olarak profillere göz attıklarını ve 200 milyon Facebook kullanıcısının bekar olduğunu ve güçlenen sosyal ağın çöpçatan rolünü oynaması gerektiğine karar verdiğini söyledi.

Hayır, biz yeni bir randevu uygulaması hakkında konuşmuyoruz. Ancak mevcut Facebook uygulaması içinde bu yıl önümüzdeki aylarda Tinder’ın yerini almak için gelen yeni “Dating” (Buluşma) adlı bir özellikten konuşuyoruz.

Arkadaşlık uygulamaları genellikle sadece Facebook’dan çekilen kullanıcı profili bilgilerini kullanıyor. Muhtemelen düşünce zinciri bu yüzden sosyal ağın aklına karpuz kabuğunu düşürdü. “Arkadaşlık” seçeneği bir eşleme yapma uygulamasının tüm ön koşullarına sahip olacak ve arkadaşlarınız istemediğinden yalnızca Arkadaş bölümünden erişilebilecek olan Facebook’unuzdan tamamen ayrı bir profil oluşturabileceksiniz.

“Potansiyel eşleşmeler arkadaşlık tercihlerine, ortak olanlara ve karşılıklı arkadaşlara dayalı olarak önerilecek” deniliyor. Ama Facebook‘un Etkinlikler ve Gruplar özelliklerinin de erişilebilir olması ile bu yüzden insanları ortak ilgi alanlarına göre bulmak veya birisinin bir konsere gitmesini ve oradan diğer insanlarla tanışmasını sağlamak doğal olarak daha kolay hale getirilecektir. Genel izlenim, Mark Zuckerberg‘in ekibinin Tinder’ın yavaş yavaş tahtını elinden almak olduğunu gösteriyor.

Tinder‘den bahsetmişken, ana şirketi olan Match Group’un hisse seneti Facebook’un bu açıklamasından sonra % 30 oranında düştü. Ancak CEO Joey Levin alaycı tavrı bir çok kişiyi şaşırttı; “Buyrun içeri gelin. Su sıcak. Yapacakları ürün ABD/Rusya için harika olabilir.” diyerek adeta Facebook’un bilgileri Rusya’ya sızdırmasına da göndermesini yaptı.