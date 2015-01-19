Sosyal medyanın hayatımızdaki etkisinin son derece fazla olduğunu düşünürsek yanılgıya kapılmış olmayız. Günlük yaşantımızda etkili olan bu tarz web sitelerinde hayatımızın her boş anını değerlendirecek özelliklere kavuşma imkanını bulabiliyor; söz konusu imkanları en iyi şekilde hayatımızın merkezi haline getirebiliyoruz. Gerek bilgisayar ortamında gerekse de mobil cihazlarda son derece etkin olduğumuz sosyal medya kullanımı, artık evcil hayvanlarımızı da kullanıcı sayarak; bu konuda Android işletim sistemi destekli bir programı evcil hayvan sahipleriyle paylaştı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenerek; yoğun katılım sağlanan “Giyilebilir Teknoloji Fuarı’nda” en fazla dikkat çeken program olan bu uygulama, fazlasıyla talep çekerek; tüm kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaşmayı başardı. Facebook kaynaklı üretilen ve kullanıcıların hizmetine verilen bu uygulama sayesinde, sosyal medyanın sadece insanlar özgü hizmetler sunmadığını da görmüş bulunuyoruz. Facebook tarafından iki farklı uygulamayla, odak noktası haline gelen bu sistem, son derece aktif bir hal alacağı, gösterilen ilgi doğrultusunda, söylenebilir.

Bu uygulamalardan ilki olan Tsunagaru ile evcil hayvan sahipleri, hayvanlarına en yakın çevrede bulunan aynı türdeki hayvanlarla bağlantı kurarak iletişime geçebilme özelliğini yakalıyor. Japonca “bağlantı” anlamına gelen Tsunagaru, kolay kullanımıyla da birleşerek, evcil hayvan besleyen kişilerin merkezinde yer alacak bir uygulama olacağa benziyor.

Diğer bir uygulama ise Tsunagara ile ise; hayvanlar arasında son derece aktif bir iletişim ağı oluşmasını sağlayarak; aynı türden olan hayvanlar arasında bağlantı kurulmasına mahal veriyor.