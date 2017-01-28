Facebook’tan Hugo Barra Atağı

Xiaomi Başkan Yardımcılığı görevinden CES 2017 etkinliğinden hemen sonra istifa eden Hugo Barra, istifa nedenini Silikon Vadisi’ne daha yakın olmak olarak açıklamıştı.

Teknoloji sektörünün önemli yöneticilerinden ve Xiaomi firmasının bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Hugo Barra’nın ne yapacağı merak konusu iken açıklama yine kendisinden geldi. Barra dünyanın en büyük şirketlerinden Facebook‘a transfer olduğunu kendi Twitter hesabından duyurdu.

Joining Facebook as VP of virtual reality (VPVR!) to lead Team @Oculus. So excited! Mark posted about it here: https://t.co/kYgIniSQiM pic.twitter.com/7fYTkniykr — Hugo Barra (@hbarra) January 26, 2017

Bu kadar kısa sürede böyle bir bombanın patlayacağını kimse düşünmüyordu. @hbarra adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda Hugo Barra ve Mark Zuckerberg‘in dijital resimleri gözükmekte. Mesajda ayrıca Barra’nın Facebook’taki görevi de açıklanıyor. Barra bundan sonra Facebook Virtual Reality (Sanal Gerçeklik) biriminin başkan yardımcılığı görevini yürütecek. Yani sanal gerçeklik başlığı Oculus‘u geliştiren takımın başına geçiyor.