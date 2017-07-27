Facebook’un TV şovları Ağustos ayında başlayabilir

Geçen ay Facebook‘un bir sonraki projesinin orijinal video şovlarının üretimine yaptığı yatırımları içerdiğini duyduk. Ve bugün yeni bir rapor, ağustos ortasında ilk bölümlerin yayınlanacağını söylüyor.

Sosyal ağın, kısa süreli, ucuz “spotlight şovları” nın yanı sıra kablo TV yapımlarından beklediğiniz kalitede çalışma koşullarına sahip daha üst düzey TV tarzı şovlar sunduğu iddia edilen iki tür içeriğe sahip olacağız. Ucuz içerikler gelecek ay olacak, ikincisi için biraz daha beklemek zorunda kalacağız.

“Konuyla aşina olan insanlara” göre, Facebook bu projeyi bir ay önce çalıştırmak istedi, ancak beklenenden uzun sürdü. Daha fazla gecikme de mümkün. Şovlar Facebook’ta yeni bir bölümde gösterilecek ve Haber Kaynağı’nda gösterilmeyecek. Netflix, HBO ve Showtime gibi markalarla rekabet etmeyi düşünmese de, şirketin amacı “görünüşte” Google’ın YouTube’undan daha üst düzey bir şey yapmak “.