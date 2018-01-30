Efsane oyun serileri arasında gösterilen Fallout serisi, son olarak Fallout 4 yapımı ile oyuncuların karşısına çıkmıştı. Bethesda’nın en iyi oyunlarından ve en başarılı serilerinden biri olan Fallout serisinin geldiği son noktayı gösteren yapımın, gerek grafikleri gerekse de oynanış dinamikleri bir hayli beğeni topladı.

Yayınlanmasının ardından uzun bir süre geçmiş olsa da oyunun hala gündemde olduğunu söylemek gerekiyor. Bundan dolayıdır ki Fallout 4 için kampanyalarda devam ediyor. Şimdi ise ücretsiz sürüm müjdesi geldi. İşte detaylar.

Fallout 4 Ücretsiz Olarak Geri Dönüyor

Oyunun Steam üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacağı açıklandı. Fallout 4 oyunu için yapılacak ücretsiz oyun sürprizlerinin ise belli sınırlamalar içerisinde olduğunu belirtelim. Yapılan açıklamalara göre Steam üzerinden oyun belli bir süreliğine ücretsiz olarak yayınlanacak. İlk olarak yapımın, 1 Şubat tarihinde ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı.

1 Şubat tarihinde ücretsiz olarak sunulan yapım, tüm hafta sonu boyunca ücretsiz olarak da oynanabilecek. Açıkçası çok uzun bir hikayeden ve açık dünya tarzı oynanıştan bahsettiğimiz için Fallout 4 ücretsiz süresi, tüm oyun için yeterli olmayacaktır.

Ücretsiz sürümü tam olarak 4 Şubat tarihine kadar oynayabileceksiniz. Bunun için Steam hesabınızdan oyunu yüklemeniz yeterli. Direk olarak oyunun Steam kütüphanesine eklendiğini göreceğiz. Buradan yapılacak olan yükleme sonrasında oyunu doğrudan kurabileceksiniz.

İndirim Fırsatları Sunulacak

2 gün içerisinde Fallout 4 yapımını bitirmek pek mümkün gibi gözükmüyor. Ayrıca oyunun farklı versiyonlarını da düşünecek olursak, çok daha uzun soluklu bir yapımdan söz ediyoruz. Bu durum için ise bir indirim paketi duyuruldu. İndirim paketinin hem oyun için geçerli olacağı hem de ek paketler için geçerli olacağı da belirtildi.

Oyun için geçerli olacak olan indirimin oranı %33 olarak açıklandı. Bu süre içerisinde oyunu %33 indirimle alırsanız, bu durumda oyuna kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. İndirimlerin bitmesinin ardından ise yapım eski fiyatları ile satışa devam edecek. Şimdilik gelen indirim ve ücretsiz sürüm haberleri bu şekilde. Bunun dışında yapımın daha ne gibi sürprizleri olacağını zaman gösterecek. Özellikle ek paketler konusunda yeni sürprizler olabilir.