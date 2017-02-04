Fallout Shelter Xbox One Platformuna Geliyor

Yeni bir Fallout‘un geleceği büyük heyecan yarattığı zaman Bethesda firması Fallout Shelter ile mobil alana girişini de ilan etmişti. Oyun iOS ve Android platformlarına geldi ve genellikle iyi değerlendirmeler alan hit bir oyun oldu. Oyun daha sonra PC’de piyasaya sürülürken, şimdi nihayet Xbox One‘a Xbox Anywhere platformuna çıkacak.

Oyunu hiç oynamadıysanız, oyuncuların kendi sığınağını oluşturup yönetmesini sağlayan bir simülasyon oyunu. Bu, yiyecek, barınak, enerji, eğlence ve daha fazlasını sağlayan odalarla bir yeraltı toplumu inşa etmeniz anlamına geliyor. Topluluğunuz büyüdükçe sığınağınız karmaşıklaşıyor ve dışarıdaki davetsiz misafirlerin saldırısına maruz kalabiliyorsunuz.

Fallout Shelter, 7 Şubat‘ta Xbox One’a çıkacak. Oyun ücretsiz indirilecek ve Xbox Play Anywhere platformunda oynayabileceksiniz. Böylece oyunu senkronize edebilecek ve bir Windows 10 PC’sinde harekete devam edebileceksiniz.