Far Cry 5 çıkış tarihi, haberler ve söylentiler

Far Cry 5 ne zaman çıkacak? E3 2017 hızla yaklaşıyor ve birçok kişi Ubisoft’un bir sonraki Assassin’s Creed oyunuyla birlikte düzenlediği basın toplantısında oyunun bir şekilde ya da başka bir formda olacağını düşünüyor. Ubisoft doğal olarak bu konuda yorum yapmadı, ancak dedikodular dönüyor.

Far Cry 5 hakkında şimdiye kadar bildiğimiz her şeyi bir araya getirdik ve iyi bir önlem almak için görmek istediğimiz birkaç şey ekledik.

Kovalamacayı kes

Bu nedir?: Açık dünyadaki birinci şahıs shooter franchise’inin bir sonraki bölümü

Hangi platformlarda oynayabilirim: PS4, Xbox One ve PC

Ne zaman oynayabilirim? 2018’den sonraki Far Cry oyununu görmemiz pek olası değil

Far Cry 5 teaser trailer

Far Cry 5’e ilk baktığımızda 22 Mayıs Pazartesi günü Ubisoft oyun için ilk fragman fragmanı yayınladı (aşağıda görebilirsiniz).

40 saniyelik trailer oyunu ne zaman oynayabileceğinize dair bir fikir sunmuyor, ancak bize nerede olduğunu söylüyor: Hope County Montana.

Bu beklediğimiz biber Far Cry spagetti mi? Fakat ne yazık ki, daha fazla bilgi edinmek için 26 Mayıs Cuma kadar beklemek zorunda kalacağız.

Far Cry 5 çıkış tarihi

Ubisoft’un yeni patronu Yves Guillemot, yakın tarihli bir gelir raporunda Far Cry franchise’inde yeni bir girişin 2017-18 yılına girmesini bekleyebiliriz ancak bu senenin ikinci yarısında gelmesini umuyoruz dedi.

Sonuçta, Far Cry 3 Kasım 2012’de piyasaya çıktı ve onu Kasım 2014’te Far Cry 4 izledi. Hemen ardından, Kasım 2016’da Far Cry 5’i bekleyip gelmeyeceğini düşündüğümüzde, Ubisoft bir adım attı ve Şubat 2016’da Far Cry Primal’ı yayınladı.

Bu, bu yılın ilerleyen saatlerinde Far Cry 5‘i görme şansını hemen hemen körükledi. 2018 yılında piyasaya sürülmesini beklemek daha mantıklı olabilir.

Far Cry serisi bizi yemyeşil tropik adalar, soğuk dağ sıraları ve kuru savan gibi çok çeşitli alanlara götürdü. Far Cry Primal bizi Taş Devrine geri götürene kadar eylem her zaman kabaca günümüzde gerçekleşti. Artık dünya çapında yaşadık ve zamanla yolculuk ettik, Far Cry’nin bizi bir sonraki aşamaya almaya nerede ve ne zaman karar verebileceğini tahmin etmek oldukça zor.

En yeni söylentiler, bir Spagetti Western için 19. yüzyıl Amerika’sına doğru ilerleyebileceğimizi önermektedir – teaser trailer zaman dilimini onaylamasa da, bunun olası bir senaryo olduğu anlaşılıyor.

Mayıs ayının başında Great Falls Tribune, Montana’daki bir kilisenin, çekim yapımcısı Jeff Guillot ile birlikte yapılacak bir video oyunda “oyunun” mevcut bir küresel franchise’a bir netice “olacağını ve Eylül ayında çıkacağını açıkladığını bildirdi.

Bunun Far Cry 5 olduğu anlamına gelmesinin kesinlikle garantisi yok, ancak söylenti fabrikası çok hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Online hayranlar, Jeff Guillot’un daha önce birçok Ubisoft promosyon kampanyasında çalıştığını ve Far Cry’nin, sonraki Assassin’s Creed unvanının Mısır’da kurulması gerekeceği düşüncesiyle bu lokasyondaki en olası Ubisoft serisine sahip olduğuna dikkat çekti.