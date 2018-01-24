En uzun soluklu ve en ünlü oyun serilerinden biri olan Far Cry, oyuncuları tarh öncesi çağlara götüren Primal oyunundan sonra yeni bir seri ile daha gündeme geldi. İlk olarak Ubisoft tarafından E3 fuarında duyurulan Far Cry 5 oyunun ise seriyi Vahşi Batı’ya taşıyacak yapım oldu. E3 fuarı kapsamında yapılan tanıtım sırasında kullanılan görseller ve oyun içi videolarla beraber oyunun teknik açıdan nasıl bir sisteme sahip olacağı konusunda da bilgiler verilmişti.
4K desteğinin olacağı açıklanan ve grafikleri bir hayli iyileştirilen yapımın, oyun motorunda da yenilemeler yapıldığı ve Far Cry 5 için çok daha iddialı bir oynanış yapısının sunulacağını gördük.
Tüm bunlarla beraber çok daha başarılı bir açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkan serinin, sonunda merakla beklenen sistem gereksinimleri de açıklandı. 4K sistem özellikleri konusunda da bilgilerin verildiği yeni açıklama ne kadar iddialı bir oyun ile karşı karşıya olduğumuzu da göstermekte. Hemen oyunun resmi sistem gereksinimlerine bakalım.
Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri
Yapımın 4K desteğinin bulunması, istenilen sistem için bir hayli yüksek seviyelere çıkılmasına neden olmuş durumda. Kısacası istenen sistem bir hayli yüksek.
Far Cry 5 Önerilen 4K 60 FPS Sistemi
Ekran Kartı: Nvidia GeForce 1080 SLI veya AMD RX Vega 56 CFX
İşlemci: Intel Core i7 6700K veya AMD Ryzen 1700X
RAM: 16 GB
Çözünürlük desteği: 2160P
İşletim Sistemi: Windows 10
Far Cry 5 Önerilen 4K 30 FPS Sistemi
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX VEGA 56
İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 5 1600X
RAM: 16 GB
Çözünürlük desteği: 2160P
Far Cry 5 Önerilen Full HD Sistem Gereksinimleri
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X
İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600
RAM: 8 GB
Çözünürlük desteği: Full HD
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit versiyonlar)
Far Cry 5 En Düşük Sistemler
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD R9 270
İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300
RAM: 8 GB
Çözünürlük Desteği: 720p
Oyun için açıklanan sistem gereksinimleri bu şekilde. Açıkçası bu sistemlerin pek düşük olmadığını ve oyuncu bilgisayarlarını bile geride bıraktığını söylemek gerekiyor. Optimizasyon sorunu yaşanması durumunda oldukça sıkıntılı sonuçlar yaşanabilir.