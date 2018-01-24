En uzun soluklu ve en ünlü oyun serilerinden biri olan Far Cry, oyuncuları tarh öncesi çağlara götüren Primal oyunundan sonra yeni bir seri ile daha gündeme geldi. İlk olarak Ubisoft tarafından E3 fuarında duyurulan Far Cry 5 oyunun ise seriyi Vahşi Batı’ya taşıyacak yapım oldu. E3 fuarı kapsamında yapılan tanıtım sırasında kullanılan görseller ve oyun içi videolarla beraber oyunun teknik açıdan nasıl bir sisteme sahip olacağı konusunda da bilgiler verilmişti.

4K desteğinin olacağı açıklanan ve grafikleri bir hayli iyileştirilen yapımın, oyun motorunda da yenilemeler yapıldığı ve Far Cry 5 için çok daha iddialı bir oynanış yapısının sunulacağını gördük.

Tüm bunlarla beraber çok daha başarılı bir açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkan serinin, sonunda merakla beklenen sistem gereksinimleri de açıklandı. 4K sistem özellikleri konusunda da bilgilerin verildiği yeni açıklama ne kadar iddialı bir oyun ile karşı karşıya olduğumuzu da göstermekte. Hemen oyunun resmi sistem gereksinimlerine bakalım.

Far Cry 5 Sistem Gereksinimleri

Yapımın 4K desteğinin bulunması, istenilen sistem için bir hayli yüksek seviyelere çıkılmasına neden olmuş durumda. Kısacası istenen sistem bir hayli yüksek.

Far Cry 5 Önerilen 4K 60 FPS Sistemi

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 1080 SLI veya AMD RX Vega 56 CFX

İşlemci: Intel Core i7 6700K veya AMD Ryzen 1700X

RAM: 16 GB

Çözünürlük desteği: 2160P

İşletim Sistemi: Windows 10

Far Cry 5 Önerilen 4K 30 FPS Sistemi

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD RX VEGA 56

İşlemci: Intel Core i7 6700 veya AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 16 GB

Çözünürlük desteği: 2160P

Far Cry 5 Önerilen Full HD Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 veya AMD R9 290X

İşlemci: Intel Core i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Çözünürlük desteği: Full HD

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1 ve Windows 10 (64 bit versiyonlar)

Far Cry 5 En Düşük Sistemler

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 670 veya AMD R9 270

İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Çözünürlük Desteği: 720p

Oyun için açıklanan sistem gereksinimleri bu şekilde. Açıkçası bu sistemlerin pek düşük olmadığını ve oyuncu bilgisayarlarını bile geride bıraktığını söylemek gerekiyor. Optimizasyon sorunu yaşanması durumunda oldukça sıkıntılı sonuçlar yaşanabilir.