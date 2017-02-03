Faraday Future Üretim Planında Küçülmeye Gidiyor

Elektrikli araç üreticisi Faraday Future‘un sıkıntıları görünürde son bulmayacakmış gibi görünmekte. Bir zamanlar iflas edeceği iddia edilen firma Reuters‘e göre üretim yol haritasında büyük değişikliklere gitti: Önceden planlandığı gibi, öngörülebilir bir gelecekte yedi adet elektrikli araç üretmek yerine, yalnızca iki tane üretilecek. Ama daha fazlası var. Firmanın Nevada’da 3 milyon metrekare olması beklenen üretim tesisini 650 bin metrekareye indirmesi oldukça düşündürücü.

Bütün bunlara rağmen, Faraday Future hala Tesla ile rekabet etmeyi umuyor. Konuyla alakalı kaynaklara dayanarak Reuters, firmanın Tesla’nın Model X SUV’sine rakip olarak çıkartılan FF 81 modelini sunmayı planladığını açıkladı. Faraday’ın şöhretine baktığınızda açıklamalara şüphe ile bakmak oldukça doğal.