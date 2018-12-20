Samsung, 2019 ve daha sonraki yıllarda akıllı telefon tasarımlarında farklı çentik stilleri uygulamak isteyen tek firma olmayabilir. Çünkü Motorola’nın Moto G7 serisinin de tek başına üç farklı çentik kesimine sahip olması bekleniyor.

Standart G7 modelini ve popüler su damlası çentiğine sahip Plus modelini daha önce görmüştük. Ancak bugün, Moto G7 Play ve Moto G7 Power üzerindeki önemli ölçüde daha geniş çentiklerin var olduğu ortaya çıktı. Sızdırılan teknik çizim görüntüleri farklı boyutlarda çentik kesimlerinin olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

DroidShout tarafından yayınlanan bu teknik resimlerinin resmi olarak olarak her hangi bir yasallığı yoktur. Ancak Moto G7 ve G7 Plus kesinlikle tanıdık olsa da, G7 Play ve G7 Power büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

Genel olarak dörtlü ailenin tasarım dillerine baktığımızda, çene kısmında bulundan Motorola yazısı aynıdır. Ancak biraz daha kalın bir çerçeve söz konusudur. Giriş seviyesi Moto G7 Play, ön yüz kamerası ve LED flaş modülünü barındırabilecek kadar çok geniş bir çentiğe sahip olacak. Ancak 3D yüz tanıma teknolojisine olanak tanıyacak kadar teknolojik büyüsü yok.

Farklı Çentik Tasarımları ile Moto G7 Ailesi 1 - 5

Doğal olarak sektörün önde gelen, pil ömrü ile öne çıkması beklenen Moto G7 Power, bir selfie kamerasına sahip biraz daha küçük bir çentiği bünyesinde bulunduruyor. Ama flaş yok. Bu, selfie bağımlıları için ideal değil. Fakat söz konusu fiyatta biraz düşüklüğe gitmekse, bu durum ideal olabilir.

Ancak genel olarak bütün G7 serisi arka tarafında, batwing denilen Motorola’nın simgesinde bir parmak okuyucu sensöre ev sahipliği yapıyor.