FC Barcelona isimli Oppo F11 önümüzdeki hafta geliyor

Oppo, R11 akıllı telefonun yeni bir çeşidini duyurmak üzere. Şirket, 8 Ağustos’ta düzenlenecek bir etkinlik için davetiye göndermeye başladı ve FC Barcelona Edition adlı telefonun etkinliğin yıldızı olacağını ima etti.

Yeni modelin standart R11 telefonu ile aynı özelliklere sahip olması bekleniyor ancak kullanıcı arayüzü büyük ihtimalle FCB temalı olacak ve bazı kulüp logoları arka tarafta görünecek. Kartlarda ayrıca farklı bir renk şeması olabilir.

Sınırlı sayıda cep telefonlarında olduğu gibi fiyatlandırma da muhtemelen daha yüksek olacaktır. Şu an için belirtilen herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.