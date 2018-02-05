FDA Açıkladı: Cep Telefonu Kullanımı Kanser Yapmıyor!

Bir FDA araştırmasının parçası olan iki testte; fareler cep telefonu radyasyonuna maruz bırakıldı. Bazı kemirgenler için bu iyi sonuç vermedi. Erkek sıçanlarda bulunan ve nadir görülen bir kalp tümöründe hafif bir artış görüldü. Ancak diğer fareler zarar görmeden bu ağır testi tamamladılar. Yani gayet iyi haberler vardı. En azından insanlar ilgilendirdiği kısımda testin insanlar için uzun süre cep telefonu kullanımından endişe etmenin hiçbir sebebi olmadığını ortaya koyuyor.

Amerikan Kanser Derneği başkanı Dr. Otis Brawley, “Aslında cep telefonumu kulağımda tutarak konuşurum” diyerek bir zararı olmayacağını vurguladı. Doktor, kemirgen testlerinin cep telefonlarının gerçek hayatta insan kullanımını yansıtmadığına ayrıca dikkat çekti. Cep telefonları ile insanlar arasındaki kanser arasındaki bağlantının “zayıf” olduğunu da ekledi. Araştırmanın sonuçlarından endişeleniyorsanız bir kulaklık kullanmanız gerektiğini de sözlerine ekledi. Bu önlem, telefonunuzu bir çağrı sırasında başınıza koymanızı engelleyecektir.

Testlerdeki kobay fareler iki yıl boyunca günde dokuz saat boyunca cep telefonu radyasyonuna bırakıldılar. Araştırmanın öncü yazarı Çevre Sağlığı Bilimleri Ulusal Enstitüsü’nden John Bucher, farelerin maruz kaldığı radyasyon düzeyinin gerçek hayatta kullanılan kadar olduğunu da söyledi. Bucher, insanların zayıf bir sinyal alan bir cep telefonunun daha güçlü bir bağlantı bulmaya çalışırken daha fazla enerji kullanması durumunda bunu yaşadığını söyledi. Gerçek hayatta insanlar “okuduğumuzdan çok, çok, çok daha düşük bir oranda cep telefonu radyasyonuna maruz kalmaktadır.” dedi.

“Bu taslak raporlar çok endişe yaratmıyorlar ancak doktorların yine de insanlara söylediklerini değiştiremeyecekler … Cep telefonları ve kanser arasında bir ilişki olduğuna dair kanıtlar zayıf ve şimdiye kadar daha yüksek bir kanser riski görmedik. Ama bu hayvan verilerinden endişeleniyorsanız bir kulaklık takın. “

– Dr. Otis Brawley, baş tıbbi görevli, Amerikan Kanser Derneği

FDA, araştırmaya 25 milyon dolar harcadı ve cep telefonunun insanlarda güvenli olduğunu söyledi. FDA radyasyon sağlık müdürü Dr. Jeffrey Shuren, “Cep telefonları için geçerli güvenlik sınırlamaları halk sağlığını korumak için kabul edilebilir seviyede” dedi.

İronik olan test sonucu ise bir grup radyasyona maruz olmayan kemirgenler, cep telefonlarından radyasyon alan farelerden daha uzun yaşadı.