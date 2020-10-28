Fedora 33 Yayılandı – Yenilikler ve Kurulumu

Linux tabanlı işletim sistemlerinden birisi olan Fedora arayüzü, geçen ay Fedora 33 beta sürümünü piyasaya sürdü. Şimdi se Fedora ekibi nihayet yeni bir kararlı sürüm olan Fedora 33 güncellemesini duyurdu. Fedora 33, birçok heyecan verici yeni özellik ve iyileştirme ile geliyor.
Yeni sürüm ile birlikte Fedora Cloud Base Image ve Fedora CoreOS, ilk kez Amazon’un AWS pazarında da görüüüye çıkacak. Fedora 33’te yer alan en dikkat çekici yenilikleri aşağıda kısaca sizler için sıraladık.
Fedora 33 ile gelen önemli değişiklikler;
- Varsayılan olarak Ext4’ten Btrfs dosya sistemine geçti
- GNOME 3.38 masaüstü ortamı oluşturuldu
- Varsayılan olarak zRAM’da aktifleşti
- Resmi sürüm olarak Fedora IoT benimsendi
- Varsayılan terminal metin düzenleyicisi olarak Nano kullanıldı
- KDE’nin varsayılanı olarak earlyOOM artık mevcut
- Intel işlemcilerde daha iyi termal yönetim ve en yüksek performans oluşturuldu
- Varsayılan olarak animasyonlu arka plan geldi
- Python 2.6 ve Python 3.4’ün kaldırıldı.
- Ruby, Python ve Perl gibi popüler paketlerin güncellenmiş sürümlerine yükseltildi
Şu anda yeni Fedora 33 sürümünü denemek istiyorsanız, resmi sayfasından ISO görüntüsünü indirin. Veya zaten Fedora’nın önceki sürümünü kullanıyorsanız, sisteminizi yükseltmek için aşağıda talimatları izleyebilirsiniz.
Fedora 33 Sürümüne Nasıl Yükseltme Yapılır
Fedora Linux sisteminizi iki yöntem kullanarak yükseltebilirsiniz: Grafik ve komut satırı. Grafik yöntemi için, GNOME yazılım merkezini kullanarak yükseltme yapabilirsiniz. Güncellemeler kısmında yeni sürümü otomatik olarak alabilirsiniz.
İkinci yöntemde, terminalinizde aşağıdaki komutları çalıştırarak sisteminizi yükseltebilirsiniz:
$ sudo dnf upgrade --refresh
$ sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
$ sudo dnf system-upgrade download --releasever=33
$ sudo dnf system-upgrade reboot