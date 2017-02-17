Ferrari 812 Superfast Özellikleri Ve Satış Fiyatı

Ürettiği spor araçlarla beraber hem tasarım hem de performans açısından otomobil sektörünün en başarılı firmalarından biri olan Ferrari yaklaşan otomobil fuarı için yeni bir aracını daha hazırladığı duyurdu. Şimdiye kadarki en iddialı Ferrari serisinden biri olan Ferrari 812 Superfast serisini duyuracak olan markanın yeni seri araçlarının belli başlı özellikleri ise ortaya çıktı.

Ferrari 812 Superfast Nasıl Bir Otomobil Olacak?

En iddialı Ferrari serisi olacak olan serinin ne gibi özelliklere sahip olacağını ve tanıtımdan önce ne gibi özelliklerinin ortaya çıktığına daha detaylı bakalım.

Çok Daha Kaslı Tasarım

İlk olarak Ferrari 812 Superfast araçlarının tasarımlarından biraz bahsetmek gerekiyor. Tasarım konusunda yeni seride çok daha kaslı ve çok daha keskin hatlara sahip bir araçtan söz edebiliriz. Hem arka kısımda daha geniş havalandırma ızgaraları hem de ön kısımda çok daha geniş havalandırma ızgaraları sunan araçların arka kısımda alışık olduğumuz 4 kanallı egzoz sistemi de dikkat çekiyor. Genel tasarımı konusunda en sert Ferrari modeli ile karşı karşıya olduğumuz yorumuyla beraber tasarım kısmını geride bırakalım.

Nasıl Bir Motor? Ne Kadar Güçlü Bir Araba?

Gelelim Ferrari 812 Superfast serisi için en çok merak edilen noktaya. Araçların tasarımları dışında ne gibi bir teknik özelliğe sahip olacağı konusunda ise ilk dikkati çeken tabi ki motor teknolojisi. Toplamda 12 silindirli bir motor ile gelmesi zaten araçların bir hayli öne çıkmasını sağlamakta. Bunun dışında genel performans değerleri konusunda da kendi sınıfında rekorlara imza atacağı düşünülen bir araçtan söz etmek gerekiyor.

6.5 litre motor hacmi ile beraber gelen Ferrari 812 Superfast serisi toplam beygir gücü olarak ise 789 beygir olarak açıklandı. Toplamda 789 beygir güce ulaşan motorların tork değeri ise 718Nm gibi oldukça iddialı bir değer. Tüm bu motor teknolojisi ile beraber araçların 0’dan 100’e çıkış süresi ise sadece 2.9 saniye.

Fakat bu değerler bile Model S serisinin kırdığı rekoru geçemiyor. Yani bu noktada yeni bir rekordan bahsetmek mümkün değil. Fakat yine de tüm Ferrari modelleri içerisinde en iddialı ve en hızlı Ferrari bu seri olmuş oldu. Motor konusunda son olarak maksimum hızın 340 Km olduğunu da eklemek gerekiyor.

7 İleri Şanzıman ve Elektrikli Direksiyon Teknolojisi

Motor ve tasarım teknolojilerinden sonra geçelim biraz daha iç aksama. Aracın içerisinde son teknoloji 7 ileri çift kavramalı şanzıman bulunmakta. Bu şanzıman teknolojisi ile beraber çok daha kısa sürede hızlanması sağlanan araçların oldukça yüksek bir hız değerine sahip olması ile beraber Ferrari yeni bir teknoloji kullanma ihtiyacı da hissetmiş ve elektrikli direksiyon sistemine de yer vermiş durumda.

Side Slip olarak adlandırılan yeni teknoloji ile beraber aracın direksiyonları yüksek hızlarda elektrik desteği ile beraber çok daha rahat ve çok daha stabil kontrol sunmakta. Bunun dışında daha birçok teknolojisi bulunan araçların tüm bu özellikleri de otomobil fuarında ortaya çıkacak.

Satış Fiyatı

Tüm bu özellikleri ile en iyi model olarak gösterilen Ferrari 812 Superfast serisinin henüz çıkış tarihi de netlik kazanmış değil. Otomobil fuarı ile beraber netlik kazanması beklenen çıkış tarihinin dışında Ferrari 812 Superfast serisi için düşünülen fiyatında yine tanıtımla beraber ortaya çıkması bekleniyor. Bakalım tüm bu teknolojileri ile beraber en iyi Ferrari bayrağını alacak olan model ne derece satış fiyatı ile piyasaya çıkacak.