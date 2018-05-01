Futbol oyunları denildiği zaman akla ilk gelen seri olan FIFA serisi, son olarak FIFA 18 yapımıyla karşımıza çıkmıştı. Oldukça başarılı grafikler ve oyun atmosferi sunması sayesinde rakiplerini geride bırakan yapım, aynı zamanda yeni hikaye modu sayesinde de belli bir oyuncu kitlesinin kalbini çalmayı başardı. Buna karşın PES’in elinde bulunduğu Şampiyon Ligi ve UEFA Kupası gibi ayrıcalıklardan mahrum kalan seri, şimdi ise bu açığı kapatacak bir adımla geliyor. Öyle ki çok kısa bir süre önce FIFA 18 World Cup paketi duyuruldu. Duyurunun ardından paketin fiyatı ve neler getireceği gibi detayları da öğrenmiş olduk.

FIFA 18 World Cup Ücretsiz Geliyor

Yeni mod Dünya Kupası için geliyor. 2018 yılında düzenlenecek Dünya Kupası etkinliğini oyuna dahil edecek olan EA Games, tüm içerikleri ise 29 Mayıs tarihinde yapıma ekleyeceğini duyurdu. FIFA 18 World Cup paketinin içerisinde ise 32 farklı ülke takımı bulunacak. Turnuvaya katılan ülkelerin bulunacağı oyunda, en güncel kadrolar, değişen formaları ve yenilenmiş olan tüm logoları da görmemiz mümkün olacak.

Bunun yanında turnuvanın düzenleneceği ülke olan Rusya’nın statlarının da oyunda yer alacağı belirtiliyor. Kısacası Dünya Kupası oyun aktarılmış olacak. FIFA 18 World Cup ek paketinin diğer bir ayrıcalığı ise Ultimate Team kartları olacak. Bu kartlar sayesinde kullanıcıların turnuvanın formda olan oyuncularını takımlarına ekleyebilecekleri.

Kadro güncellemeleriyle beraber gelmesi beklenen yeni modun, oyun dinamiklerinde ise bir değişiklik olmayacak. Birçok ek içerik getirecek olan yeni paket için verilen tarihin 29 Mayıs olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Bunun dışında oyunun FIFA 18 World Cup paketine erişmek için ödeyeceğiniz ücretten de söz edelim.

EA Games bu konuda oyunculara bir sürpriz yapmış. PC, PS4 ve Xbox One kullanıcıları oyunun bu paketine tamamen ücretsiz olarak erişebilecekler. Burada kötü haber ise eski konsol sahipleri için geliyor. PS3 ve Xbox 360 konsolları için böyle bir paketin sunulmayacağını ekleyelim.