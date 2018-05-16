FIFA ve vivo akıllı telefon şirketi Rusya ve Katar‘da yapılacak olan önümüzdeki iki Dünya Kupası turnuvası için bir ortaklık duyurdu.

Aralık ayında grup çekilişinde başlatılan vivo X20 FIFA Dünya Kupası Özel Sürümü‘nü görmüştük. Şimdi de başarılı olan vivo X21 UD modelinin özel renkleri ile Dünya Kupası Özel Sürümü iki farklı renk eşliğinde geliyor.

Çinli üreticinin son amiral gemisi olan vivo X21 UD ev sahibi ülke Rusya’nın bayrak renkleri olan Tibet Mavi ve Zafer Kırmızısı olarak gelecek. Alt sırtında turnuva logosunun yanı sıra süslü desenler de var. Görsel farklılık dışında telefonda hiçbir değişiklik yok yani normal modeller ile aynı teknik özelliklere sahip olacaklar. vivo X21 UD FIFA Dünya Kupası Özel Sürüm modelleri Snapdragon 660 yonga seti ve 6GB RAM / 128 GB depolama alanına sahip olacaklar.

Çift kamera kurulumu 12 MP + 5 MP sensörlere ve selfie kamerası ise 12 MP sensöre sahip olan telefonun parmak izi tarayıcısı 6.28 inç AMOLED ekranın altında bulunuyor.

Standart cihaz fiyatı 3698 CNY (yaklaşık 460 € ya da 572 $) olsa da vivo bu özel sürüm telefonu futbolculara ya da yetkililere hediye edecektir ve yüksek ihtimalle bu telefonu pazara sunmayacaktır. Ancak zaman ne getirir bilemiyoruz.