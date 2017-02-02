FIFA 2018 İlk İddialar ve Beklenen Yenilikler

Oyun denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri EA Games olarak dikkat çekiyor. Sadece oyun üreticilerinden biri olması ile değil bunun yanında birçok farklı kategoride oyun ortaya koymasıyla da beğeni toplayan firma son olarak ise FIFA serisi ile daha fazla öne çıkmaya başladı. Spor oyunları hele ki futbol oyunları alanında en başarılı serilerden biri olarak gösterilen FIFA serisi için şimdilerde ise yeni üye FIFA 2018 iddiaları gündeme gelmeye başladı.

FIFA 2018 İçin Beklentiler Nasıl?

FIFA 2017 serisi ile beraber oyunculara birçok farklılık sunan ve oyunculara sunduğu farklılıklarla beraber en yakın rakibi olarak gösterilen PES serisinin de önüne geçmeyi başarmış olan FIFA 2017 serisinden sonra şimdi de FIFA 2018 gündemde. Peki yeni seri neler sunacak?

Yenilenmiş Bir Hikaye Modu

EA Games tarafından verilen ilk tüyolara göre FIFA 2018 serisinde yine birçok ilke imza atılacak. Fakat genel olarak aslında açıklamalara göre kesinleşen özelliklerden birisi seride kariyer modu üzerinde durulacağı. Şu an en güncel seri olan FIFA 2017 serisinde EA Games ilk defa kariyer modunu denemişti. Hunter adı verilen bir futbolcunun her yönü ile futbol hayatını konu alan bir kariyer modu ile beraber futbol oyunlarında da bir ilke imza atan yapım bu yönü ile oyun tutkunlarının epey bir beğenisini kazanmıştı.

Hatta FIFA’nın rakibi PES serisini geride bırakmak için attığı en büyük adımlardan birisi de bu olarak gösterilmişti. Fakat seride yer alan kariyer modunun eleştiriler aldığını da söylemek gerekiyor. Eleştirilerin ana nedeni ise kariyer modunun çok kısa sürmesi olmuştu. EA Games’in ise bunu sadece bir deneme olarak kullanması nedeniyle kariyer modunun bu kadar kısa olduğu da iddialara yansımıştı.

FIFA 2018 serisinde ise başarı elde eden kariyer modunun uzayacağının haberleri gelmiş oldu. Yapılan açıklamaya göre “The Journey” adı verilen ve aslında ilk oyunda yer alan kariyer modunun devamı niteliğinde olacak olan yeni bir kariyer modu oyuna dahil edilecek. Bu kariyer modunda sadece sezonun uzatılması değil bunun yanında yeni oyun modları ve daha gelişmiş kontrol seçeneklerinin de sunulacağı düşünülüyor.

Frostbite Oyun Motoruna Devam Edilecek Mi?

Bu noktada FIFA 2018 serisinde oyun motoru konusunda nasıl bir seçim yapılacağı merak konusu oldu. Eski seride bir yenileme yapan EA Games Frostbite oyun motoruna geçmiş ve çok daha iyi bir ikili mücadele sisteminin oluşturulduğu ve ek olarak çok daha başarılı oyuncu modellemelerinin olduğu bir yapı elde etmişti. Bu seride de yine Frostbite oyun motorunun kullanımına devam edileceği fakat yeni sürüm ile beraber yenilenmiş olan fizik sistemlerinin kullanılacağı düşünülüyor.

Nintendo Switch Desteği Geliyor

Henüz özellikleri net olarak belli olmayan yeni FIFA 2018 serisinin yavaş yavaş detaylarının belli olacağı düşünülürken bunun dışında platform desteği konusunda ise ilk bilgiler gelmeye başladı. Çok kısa bir süre önce çıkışını yapan Nintendo Switch konsollarına da destek vereceği açıklanan oyunun bu konuda da kullanıcı sayısını bir hayli artıracağı da düşünülmekte.

Çıkış Tarihi

EA Games’in açıklamalarında yer vermesi ile beraber çalışmalarına da hızla başladığı belirtilen yeni oyun için net bir çıkış tarihi yok. Fakat oyunun yine alışılagelmiş olduğu gibi Sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bakalım FIFA 2018 için gelecek özellik detayları neler olacak.