Film İndirme Siteleri 2019

2019 yılına geldik. Haliyle en yeni filmler, nefes kesen maceralar ve hayal gücünü zorlayan birçok yeni film bizleri bekliyor. Peki en sevdiğiniz filmi çevrim dışı olarak nasıl saklayabiliriz. İnternette film indirme siteleri oldukça sınırlı. Bazıları ise listesini sık sık güncellemiyor.

En iyi film indirme sitelerini sizler için aşağıya bir liste şeklinde ekledik. Torrent siteleri de bunlar içerisinde yer alacak. Çünkü yabancı filmleri izlemenin en iyi yolu torrent siteleridir. Dilerseniz kısa bir süre önce güncellediğimiz En İyi Torrent Siteleri (2019) adresinden en güncel torrent sitelerini bulabilirsiniz.

Film indirme siteleri arasında birçok site aynı zamanda oyun ve program gibi farklı bölümlerde de hizmet vermekte. Aşağıda ki listeden farklı olarak Oyun İndirme Siteleri makalemizden de yardım alabilirsiniz.

İşte 2019 yılında film indirebileceğiniz en iyi siteler

En iyi film indirme siteleri arasında İndir.pub, şüphesiz en güncel filmleri indirebileceğiniz bir sitedir. Birçok farklı film kategorisine sahip. Aynı zamanda ücretsiz full programlar da indirebileceğiniz geniş bir platformdur.

Seçtiğiniz filmi sitede aratabilir ve filmlere ait fragmanı sayfanın altında izleyebilirsiniz. Her bir filme ait video özelliklerini de görebilmeniz mümkündür. Ancak film indirme seçeğine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü zararlı yazılımları indirmeniz de mümkün.

Sayfanın en altında yeşil şerit biçiminde indirme seçeneklerine ulaşmanız mümkün. Hızlı ve yavaş indirme bağlantıları mevcuttur.

Ayrıca bkz: En iyi İnternet Güvenlik Programları 2019

Bünyesinde yüksek çözünürlüklü filmleri bulabileceğiniz en iyi film indirme sitelerinden biridir. Sitenin arayüzü oldukça kullanılışlıdır. Üst kısımda bulunan arama kutusunda dilediğiniz filmi arayabilirsiniz.

Film kalitesi bakımından 4K, 1080p ve diğer yüksek çözünürlüklü filmleri bulmak mümkün. Eski filmlerin yanısıra yeni birçok filmde sürekli eklenmektedir. İki kademeli üyelik söz konusudur. VIP üye olunduğunda hızlı bağlantılar açılmaktadır. Ancak yavaş bağlantılar üzerinden filmleri indirebilirsiniz.

Küçük bir ipucu: Turbobit üzerine kayıtlı filmleri internetten Link Generator diye aratarak bulunan sitelerde, Turbobit url adresini kopyalarak hızlı indirmeniz de mümkündür.

Ayrıca bkz: En İyi Minecraft Haritaları

En güncel filmleri indirmek için sürekli güncellenen film listeleri ile Filmindir.in, oldukça hoş bir arayüze sahiptir. Ana ekrandan doğrudan film indirme bağlantılarına ulaşabileceğiniz seçenek mevcuttur.

Bağlantı seçeneklerinde ki indirmeler genelde yavaş indirme seçenekleri sunan depolama siteleridir. Premium üyelik ile oldukça hızlı indirmeniz mümkündür. Filmleri dilediğini seçeneğe göre sıralayabilme seçimi vardır. Yıla göre, IMDB puanına göre ve türlerine göre filtreleyebilirsiniz.

Seçtiğiniz film sayfasının ortalarına doğru, fragman ve indirme seçeneklerini göreceksiniz. Buradan dilediğini indirme bağlantısını seçebilirsiniz.

Altı farklı kategoride film indirebileceğiniz en iyi film indirme sitelerinden birisidir. Aynı zamanda birçok farklı indirme seçeneği sunar. Bunlara ek olarak geniş program ve oyun platformu da bulunmaktadır.

Sitenin arayüzü oldukça basittir. Üst kısımda bulunan kategorilerden istediğiniz seçebilirsiniz. Açılan ekranda birçok fazla filme erişmek mümkündür. Diğer sitelere göre daha çok popüler olan filmleri eklemektedirler.

4K, Boxset filmler ve farklı dizileri indirebileceğiniz çoklu platform sitelerinden birisidir. Sayfanın en altında bulunan alternatif indirme seçenekleri ile indirme bağlantılarına erişmeniz mümkündür.

Ayrıca bkz: YouTube Alternatifi En İyi Ücretsiz Video İzleme Siteleri

Kıdemlilerin kıdemlisi olan The Pirate Bay sitesini yazmayan hiç bir liste asla tamamlanmış olmayacaktır. Torrent konusunda en eski ve en ünlü torrent sitelerinden bir tanesidir. Site şu anda oyunlar, filmler, müzik ve diğerleri gibi her tür kategoriden yüz binlerce torrent dosyasına barındırmaktadır.

Bununla birlikte güvenilir indirmeler yapmak için indirme sayılarına göz atmanız da yarar olacaktır. Çünkü birçoğunda virüsler olmaktadır. Sisteminize zararlı programların yüklenmesini istemezsiniz.

Ayrıca hızlı seed ve peer bulma oranları sayesinde olağanüstü indirme hızları sunabilen güvenilir bir torrent sitesidir. Bununla birlikte, The Pirate Bay dünya genelinde birçok bölgede engellenmiş olduğu için VPN olmadan erişmeyi neredeyse imkânsız kılar.

Ayrıca bkz: En iyi RPG Oyunları

En iyi film indirme sitelerinden birisi OneIndir.com’dur. Bu web sitesinde ücretsiz olarak birçok filme erişmeniz mümkündür. Şu anda piyasa da bulunan birçok indirme siteleri arasında en çok üne sahip olan sitedir, diyebiliriz.

İndirmelerin hiç birinde virüs yoktur. Gelişmiş sohbet yorum alanı ile yaşadığınız sorunları yazarak doğrudan hızlı yanıtlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bir program paylaşım platformu da olarak, kullanışlı birçok programı elde edebilirsiniz. Üstelik birçok oyun ve program için hızlı indirme bağlantısı mevcuttur.