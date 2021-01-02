2021 yılına girdik. Haliyle en yeni filmler, nefes kesen maceralar ve hayal gücünü zorlayan birçok yeni film bizleri bekliyor. Peki en sevdiğiniz filmi çevrim dışı olarak nasıl saklayabiliriz. İnternette film indirme siteleri oldukça sınırlı. Bazıları ise listesini sık sık güncellemiyor.

Ayrıca pandemi (Covid-19) nedeniyle de pek çok kişi evine kapandı ve TV içerikleri pek iç açığı olmadığı için malum filmler en iyi seçim oldu. Netflix gibi platformların da bu pandemi salgınından etkilendiğini düşündüğümüzde geriye film indirme siteleri kalıyor.

Biz de bunun farkında olduğumuzu göstermek adına mevcut listemize güvenilik ve ücretsiz film indirme sitelerinin yenilerini ekledik.

En iyi film indirme sitelerini sizler için aşağıya bir liste şeklinde ekledik. Torrent siteleri de bunlar içerisinde yer alacak. Çünkü yabancı filmleri izlemenin en iyi yolu torrent siteleridir. Dilerseniz kısa bir süre önce güncellediğimiz En İyi Torrent Siteleri adresinden en güncel torrent sitelerini bulabilirsiniz.

Film indirme siteleri arasında birçok site aynı zamanda oyun ve program gibi farklı bölümlerde de hizmet vermekte. Aşağıda ki listeden farklı olarak Oyun İndirme Siteleri makalemizden de yardım alabilirsiniz.

2021 Yılında Film İndirebileceğiniz En İyi Siteler

En iyi film indirme siteleri arasında İndir.pub, şüphesiz en güncel filmleri indirebileceğiniz bir sitedir. Birçok farklı film kategorisine sahip. Aynı zamanda ücretsiz full programlar da indirebileceğiniz geniş bir platformdur.

Seçtiğiniz filmi sitede aratabilir ve filmlere ait fragmanı sayfanın altında izleyebilirsiniz. Her bir filme ait video özelliklerini de görebilmeniz mümkündür. Ancak film indirme seçeğine dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü zararlı yazılımları indirmeniz de mümkün.

Sayfanın en altında yeşil şerit biçiminde indirme seçeneklerine ulaşmanız mümkün. Hızlı ve yavaş indirme bağlantıları mevcuttur.

Bünyesinde yüksek çözünürlüklü filmleri bulabileceğiniz en iyi film indirme sitelerinden biridir. Sitenin arayüzü oldukça kullanılışlıdır. Üst kısımda bulunan arama kutusunda dilediğiniz filmi arayabilirsiniz.

Film kalitesi bakımından 4K, 1080p ve diğer yüksek çözünürlüklü filmleri bulmak mümkün. Eski filmlerin yanısıra yeni birçok filmde sürekli eklenmektedir. İki kademeli üyelik söz konusudur. VIP üye olunduğunda hızlı bağlantılar açılmaktadır. Ancak yavaş bağlantılar üzerinden filmleri indirebilirsiniz.

Küçük bir ipucu: Turbobit üzerine kayıtlı filmleri internetten Link Generator diye aratarak bulunan sitelerde, Turbobit url adresini kopyalarak hızlı indirmeniz de mümkündür.

İndir.Vip

Altı farklı kategoride film indirebileceğiniz en iyi film indirme sitelerinden birisidir. Aynı zamanda birçok farklı indirme seçeneği sunar. Bunlara ek olarak geniş program ve oyun platformu da bulunmaktadır.

Sitenin arayüzü oldukça basittir. Üst kısımda bulunan kategorilerden istediğiniz seçebilirsiniz.

Açılan ekranda birçok fazla filme erişmek mümkündür. Diğer sitelere göre daha çok popüler olan filmleri eklemektedirler.

4K, Boxset filmler ve farklı dizileri indirebileceğiniz çoklu platform sitelerinden birisidir. Sayfanın en altında bulunan alternatif indirme seçenekleri ile indirme bağlantılarına erişmeniz mümkündür.

Ayrıca bkz: YouTube Alternatifi En İyi Ücretsiz Video İzleme Siteleri

Kıdemlilerin kıdemlisi olan The Pirate Bay sitesini yazmayan hiç bir liste asla tamamlanmış olmayacaktır. Torrent konusunda en eski ve en ünlü torrent sitelerinden bir tanesidir. Site şu anda oyunlar, filmler, müzik ve diğerleri gibi her tür kategoriden yüz binlerce torrent dosyasına barındırmaktadır.

Bununla birlikte güvenilir indirmeler yapmak için indirme sayılarına göz atmanız da yarar olacaktır. Çünkü birçoğunda virüsler olmaktadır. Sisteminize zararlı programların yüklenmesini istemezsiniz.

Ayrıca hızlı seed ve peer bulma oranları sayesinde olağanüstü indirme hızları sunabilen güvenilir bir torrent sitesidir. Bununla birlikte, The Pirate Bay dünya genelinde birçok bölgede engellenmiş olduğu için VPN olmadan erişmeyi neredeyse imkânsız kılar.

Ayrıca bkz: En iyi RPG Oyunları

En iyi film indirme sitelerinden birisi OneIndir.com’dur. Bu web sitesinde ücretsiz olarak birçok filme erişmeniz mümkündür. Şu anda piyasa da bulunan birçok indirme siteleri arasında en çok üne sahip olan sitedir, diyebiliriz.

İndirmelerin hiç birinde virüs yoktur. Gelişmiş sohbet yorum alanı ile yaşadığınız sorunları yazarak doğrudan hızlı yanıtlar elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bir program paylaşım platformu da olarak, kullanışlı birçok programı elde edebilirsiniz. Üstelik birçok oyun ve program için hızlı indirme bağlantısı mevcuttur.

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TorrentMafya

Türk torrent siteleri arasında son zamanlarda en popüler sitelerden birisi haline gelen TorrentMafya, sunduğu hızlı torrent linkleri ile oldukça popüler. Anasayfası oldukça sade bir görünümdedir. Sadece film değil, aynı zamanda program, oyun, dizi ve daha birçok farklı kategoride dosya bulmak mümkündür.

İndirme kısımları ise oldukça sade, her bir filmin altında farklı kalitelerde torrentler listelenmektedir. Sitelerin isimlerinden ziyade sadece simge biçiminde gösterilir. Torrent dosyalarına ek olarak birçok film, CloudMail.ru, Mega.co.nz gibi hızlı indirme yapan sitelere yüklenmiştir.

WarezTurkey’in özellikle programlar konusunda ne kadar ünlü olduğunu söylemeye gerek yok. Paylaşılan Katılımsız programların birçok kullanıcıyı ne kadar mutlu ettiğini biliyoruz. Peki ya film konusunda ne kadar iddialı? Güncel filmlerin DVD benzeri dosyalarının yayınlandığı bir yer olarak da ön plana çıkıyor.

Hızlı bağlantılar var. Seçenek geniş ve filmler hiç olmazsa hafta bir yenileri eklenerek genişliyor. Arayüz oldukça basit! Arama yap, filmini bul ve indirme seçeneklerinden birisine tıkla. Ancak bir not olarak şunu da ekleyelim: Sitede yer alan indirme bağlantılarının birçoğu üyelik üzerine çalışıyor.

Film indirme siteleri arasında son zamanlar üst sıralarda kendine yer edinen İndirin.Co, diğer sitelerde olduğu gibi farklı kategorilerde dosyalar da indirmenize olanak sağlar. Siteye girdiğinizde oldukça sade bir tema ile karşılacaksınız. Sitenin belki de en sevdiğim yönü, öneri ve istek bölümünün olması. Eklenmesini istediğiniz filmi, diziyi ya da diğer herhangi bir yazılı doğrudan bildirmeniz mümkündür.

Film indirme kategorisinde en yeni filmlerden, önceki filmlere kadar birçok seçeneği bir anda bulacaksınız. Doğrudan arama kısmında dilediğiniz filmi de arayabilirsiniz. İndirmek istediğiniz filmin sayfasına girin. Sayfayı aşağı doğru indirin ve MEGA, Turbobit ve Google Drive gibi bağlantılardan istediğinizi seçebilirsiniz.

Sony LIV

Bollwood yani Hint sinemasına düşkünseniz bu site tam size göre. Sony LIV içerisinde pek çok ücretsiz Hindistan yapımı film içeriyor. Filmlere ek bu siteden pek çok diziyi de ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Fakat hatırlatmakta fayda var. Bazı içeriklerim premium kategoride olduğu ve bundan dolayı belirli bir ücret karşılığında izlendiğini de söyleyelim. Tabii bunun için bir hesap oluşturmanız ve ödeme yapmanız gerekiyor.

Ülkemizde ücretsiz olarak hizmet veren ve başta diziler olmak üzere pek çok popüler içeriği yüksek çözünürlükte ve tüm platformalarda izleme imkanı veren puhutv’yi de deneyebilirsiniz. Puhu TV özellikle Kemal Sunal, Şener Şen gibi duayenlerin başrollerinde olduğu yüzlerce Türk filmini içeriyor. Bunun haricinde Fi ve Şahsiyet gibi kendi yapımları olan ve ülkemizde oldukça izlenen dizileri de mevcut. Hepsine ücretsiz erişebiliyorsunuz.

Ayrıca bkz: Telefona Dizi Nasıl İndirilir?

Film indirme siteleri genellikle sizlere yabancı film indirme seçeneğini sunar. Ya da karmaşık bir şekilde farklı noktalarda da bir şeyler indirmenizi ister. Hem yabandı hem de Türk filmlerini bir arada bulabileceğiniz ve sadece film indirmek için kullanılan siteler oldukça az.

Filmindir.Be sitesi, sizlere sadece film indirmek için kolaylık sağlıyor. Türk filmleri, yabancı filmler ve çizgi filmler gibi dilediğiniz izlence aracını indirmeniz mümkün. Basit bir arayüzünün olması işinizi bir hayli kolaylaştıracak.