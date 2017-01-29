Akıllı telefonlardan sonra en popüler teknolojiler arasında tablet teknolojileri gösterilmeye başlandı. Son dönemde çok fazla gündeme gelmese de aslında geniş ekranları ve bilgisayarların yapabildikleri işlemleri yapabiliyor olması ile beraber öne çıkmayı başaran tabletler kullanım amaçlarına göre de sınıflandırılıyor. Bu alanda tabletlerin en çok tercih edildiği kullanım ise film izlemek. Film izlemek içinde tercih edebileceğimiz birçok tablet modeli var. Peki düşük bütçe ile film izlemek için alınabilecek Düşük Bütçeli En İyi Tabletler hangileri?

Film İzlemek İçin Düşük Bütçeli En İyi Tabletler Hangileri?

Genel olarak geniş ekran boyutları ve yüksek çözünürlük değerleri ile beraber film izlemek için kullanılabilecek birçok tablet serisi var. Fakat bu noktada hem düşük bütçeli hem de ideal özelliklere sahip olan modeller hangileri bakalım.

Casper Via S10

Tasarım: Genel olarak sadece bir tasarıma sahip olan tabletlerin tek renk ile beraber geldiğini ve tüm tabletin tek renk üzerinde bir tasarım uyumu içerisinde olduğunu da söylemek gerekiyor. Arka kapakta tam orta kısımda yer alan Casper logosuna ek olarak sağ üst köşede de tabletin arka kamerası yer alıyor. 9,65 mm kalınlığa ve 503 gr ağırlığa sahip olan tabletin genel tasarım detayları da beğeni toplayacak cinsten.

Teknik Özellikler: Sistem olarak tabletin içerisinde 4 çekirdekli 1,3 GHz işlemci ve 2 GB Ram kapasitesi yer alıyor. Bunun dışında 16 GB dahili hafıza ile beraber gelen serinin işletim sistemi çıkış sürümü ise Android 6.0 olarak belirlenmiş.

Ekran Özellikler: Gelelim film izlemek isteyen kullanıcılar için en önemli noktaya. Ekran konusunda modelin 10.1 inç geniş ekran ile beraber gelmesi film için Düşük Bütçeli En İyi Tabletler arasında yer almasını sağlıyor. Bunun dışında IPS panel ile beraber gelmesi de bu alanda başarılı bir ürün olmasını sağlayan tabletlerin çözünürlük değeri ise 1280 X 800 oranında.

Fiyatı: 550 – 700 TL

Dark EvoPad S1047

Tasarım: Tasarım konusunda standartların pek fazla üzerine çıkmayan tabletlerin genel olarak metal gri ve beyaz ren temelleri üzerinde geldiğini de söylemek gerekiyor. Genel olarak oval kenarları ile dikkat çeken markanın yine arka kamerası da Casper modelinde olduğu gibi sağ üst köşede yer almakta.

Teknik Özellikler: Teknik detayları konusunda ise modelin biraz daha öne çıkan bir sisteme sahip olduğunu da söylemek gerekiyor. İçerisinde Intel Atom X3 Sofia işlemcileri barındıran tabletlerin işlemcinin ise 64 bit desteğinin olduğunu da belirtelim.

Bunun dışında Ram bellek konusunda 1,5 GB bellek miktarı ile beraber gelen serinin 6000 mAh pil kapasitesi ile beraber uzun süre kullanım imkanı da sunduğunu söylemek gerekiyor. Bunu dışında 16 GB dahili hafızayı da unutmamak gerekiyor. Ayırca tabletin en büyük ayrıcalığının Sım kart desteği olduğunu da belirtelim. İşletim sistemi olarak ise tablet Android 5.1 serisi ile beraber geliyor.

Ekran Özellikleri: Ekran özellikleri konusunda ilk dikkat çeken 10.1 inç ekran boyutu. Bu sayede zaten Düşük Bütçeli En İyi Tabletler içerisine aldığımız tabletin ekran çözünürlüğü ise 1280 X 800 değerinde. Ekstra olarak IPS panelleri sayesinde film için tablet arayanların seçebileceği ideal ürünlerden birisi Dark Evoped.

Fiyatı: 530 – 570 TL

General Mobile E-Tab 10

Tasarım: Ön kısımda tamamen siyah bir tema kullanılan tabletin arka kısmında ise beyaz bir kapak kullanılmakta. Arka kapağında ise genel olarak orta kısımda tek bir kamera yerleşimi ile beraber gelen serinin ağırlığı ise 700 gr olarak açıklanmış durumda.

Teknik Özellikleri: Teknik özellikler konusunda da seri yine ideal özellikler sunan bir seri olarak karşımıza çıkıyor. Biraz eski bir model olarak gösterilse de içerisinde Rockchip çift çekirdekli 1,6 GHz hızında çalışan işlemcileri kullanan tabletlerin Android Kitkat ile beraber geldiğini de belirtelim. Ram miktarı 1 GB gibi düşük bir seviyede olan tabletin dahili hafıza miktarı ise 16 GB seviyesinde. Tabi ki artırılabilir hafıza olduğunu da belirtelim.

Ekran Özellikleri: Gelelim bizim için en önemli kısma yani ekran kısmına. Ekran konusunda yine bu model de 10.1 inç geniş ekrana ek olarak 1280 X 800 çözünürlük değeri sunmakta. Ayrıca IPS panel sayesinde görüş açısı oldukça yüksek olan tabletlerin 7000 mAh kapasitesindeki pilleri sayesinde de 8 saate kadar film izletebiliyor oluşu Düşük Bütçeli En İyi Tabletler arasında yer almasını sağlıyor.

Fiyatı: 350 – 400 TL

Tasarım: Şık ve sade tasarım sunan serilerden biri olan Asus Memo Pad 10 ME103K serisi genel olarak farklı renk seçenekleri sunabiliyor olsa da bu modelde tek renk temalı bir tasarım kullanılıyor. Ekran çerçeve oranı konusunda bekleneni veremeyen tabletlerin arka kısmında ise Asu logosu ve hemen üst bölümünde ise bir ortalanmış kamera bulunuyor.

Teknik Özellikleri: Bu alanda ilk olarak işlemcileri ile dikkat çeken modelin 1,5 GHz Qulcomm işlemci serisi ile beraber gelmesi ve 4 çekirdekli olması da performans konusunda oldukça olumlu sonuçlar veriyor. Ekstra olarak GPS desteği de bulunduran tabletlerin 1 GB Ram değeri ve Android 4.4 giriş sürümü ile beraber geldiğini de eklemek gerekiyor.

Ekran Özellikleri: Ekran özellikleri konusunda yine 10.1 inç ekran boyutu ile beraber gelen serinin ayrıca 1280 X 800 çözünürlük değeri sunduğunu da belirtelim. Ayrıca yine diğer modellerde olduğu gibi IPS panelde bulunduran seri bu özellikleri ile beraber Düşük Bütçeli En İyi Tabletler arasındaki yerini de alıyor. Tabi ki tabletlerin genel olarak fiyat değerinin de rakiplerine göre bir tık daha yüksek olacağı belirtiliyor.

Fiyatı: 700 – 800 TL

Vestel Tab 10.1″

Tasarım: Tek renk siyah olarak gelen tabletlerin ön panelinde ekran çerçeve oranı çok iyi değil. Çerçeve ile ekran arasında neredeyse 1 parmak boşluk bulunuyor. Fakat bunun dışında modelin tasarım konusunda genel bir uyum içerisinde olduğunu da söylemek gerekiyor. Haliyle bu yönü ile seri tasarım konusunda ideal serilerden. Ayrıca tabletin ağırlığı da 525 gr derecesinde.

Teknik Özellikler: Teknik özellikler konusunda da ilk dikkat çeken çift çekirdekli Intel serisi işlemcilerle beraber geliyor. 1,2 GHz hız değerinde olan hızla beraber gelen işlemcilere ek olarak işletim sistemi olarak ise modelin Android 4.2 ile çıkış yaptığını da belirtelim. Bunun dışında 16 GB depolama alanına da sahip olan serinin 1 GB Ram bellek miktarına sahip olması da biraz eksik kalmasına neden oluyor.

Ekran Özellikleri: Ekran özellikleri konusunda 10.1 inç ekran boyutunun yanı sıra 1280 X 800 çözünürlük değeri sunan tabletlerin bunun dışında şarj süresi de oldukça ideal olarak gösteriliyor.

Fiyatı: 400 – 450 TL

Tüm bu tablet modelleri dışında da film için daha yüksek bütçeli tablet serileri de yok değil. Fakat bu modellerin fiyat aralıkları çok daha yüksek 1000 TL rakamlarının üzerine çıkabilmekte.