Square Enix’in geliştirdiği ve bir döneme damgasını vurmuş olan Final Fantasy, mobil platforma giriş yapıyor. Oyuna erkenden sahip olmak için ön kaydınızı yapabilirsiniz.

Bundan yaklaşık beş ay önce Final Fantasy’nin Pocket Edition sürümünün çıkacağı duyurulmuştu. Yapımcı firma görülen ilgiden memnun kalmış olacak ki oyunu biran önce kullanıcılara sunmak istiyor.

Serinin ana yapımlarını PS4 üzerinden deneyimlediyseniz, maceranıza akıllı telefon veya tabletinizden devam edebilirsiniz. Noctic ve arkadaşları onlarla beraber yol alacak yeni kahramanları oyuna çağırıyor. Square Enix tarafından yapılan açıklamaya göre; mobil oyun karakter ve hikayesi PS4’lerdeki hikaye ile aynı olacak. Mobil cihazlar için optimize edilmiş grafik ve dokunmatik kontroller olmasına karşın oyunun özellikleri aynı kalıyor.

Tamamı 10 bölümden oluşan oyunun ilk bölümünü ücretsiz olarak herkes oynayabilecek. Kalan bölümlerin satın alma kararını kullanıcılara sunan Square Enix, Final Fantasy serisine güveniyor. Firmanın yaptığı bildiriye göre oyun Android ve iOS platformlarına 9 Şubat 2018 tarihinde giriş yapacak.