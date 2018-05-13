Her ne kadar düşüş dönemine girmesiyle beraber eskisi kadar gündemde olmayan bir alan olsa da kripto para alanı hala ciddi bir kitle tarafından takip ediliyor. Hal böyle olunca sanal para birimleri için yatırımları da gelmeye devam ediyor. Bu noktada en ilginç yatırım ise sanal para odaklı olarak tanıtılacak yeni akıllı telefon modelleri Finney oldu.

Kısa süre önce iddiaları gündeme gelen yeni seri akıllı telefonların, dünyanın ilk Blockchain akıllı telefonları olacağını da öğrenmiş olduk. Öyle ki yeni seri akıllı telefonların şimdiden özelliklerinin ortaya çıktığını da söylemek gerekiyor. Hemen yeni seri akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim.

Finney Blockchain Telefonu Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonun sistem özellikleri ve tasarımından çok güvenliği öne çıkacak. Blockchain için geliştirilmiş bir telefon olması nedeniyle bu telefonun güvenliğinin ön plana çıkmış olması normal. Bu noktada yeni modelde ilk olarak güvenlikli bir dahili kripto para cüzdanına sahip olacağından söz ediliyor.

Buna ek olarak dağıtılmış defter sözleşmesi ve uçtan uca kaynak paylaşımı gibi artı özelliklerin olması bekleniyor. Sadece cüzdanın korunması içinde bile fiziksel bir güvenlik anahtar sistemine yer verildiğini de söylemek gerekiyor. Biyometrik güvenlik önlemleriyle beraber bu şekilde sanal cüzdanları koruyacak olan Finney akıllı telefonlarının, birçok para birimi içinde desteğe sahip olacağı bilgisi var.

Ayrıca sanal para transferlerini de hızlandırmak için akıllı telefonların özel sistemlere sahip olacağından da söz ediliyor. Güvenli ödeme yapmak ve ödeme aktarımı yapmak için özel ve hızlandırılmış sistemler kullanacağı görülen akıllı telefonların sistem özellikleri de ortaya çıkmış durumda. Yeni modelin 6 inç bir ekranla gelmesi ve 18:9 ekran oranına sahip olması bekleniyor.

402 PPI değerinde piksel yoğunluğunun da bulunacağından söz edilen akıllı telefonların, Snapdragon 845 işlemcilerini kullanacağı ve bu şekilde sanal para yönetiminde performans sorunlarıyla gündeme gelmeyeceği düşünülüyor. 12 MP arka kamerası ve 8 MP değerinde de ön kamerasının bulunması beklenen akıllı telefonların 3000 mAh değerinde de bataryaları bulunacak. Yeni modelin fiyatı konusunda ise 999 dolar gibi bir beklenti söz konusu. Tüm bu özelliklerle beraber Finney Blockchain akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağını merakla bekliyoruz.