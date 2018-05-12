Tarayıcı yarışında öne çıkmak için sürekli olarak yeni güncellemeler yayınlayan Firefox, geçtiğimiz günlerde yayınlanan son güncellemelerle beraber özellikle güvenlik konusunda çok önemli adımlar atmıştı. Güvenlik konusunda önemli adımlar atan ve iyi bir geliştirme elde eden Firefox tarayıcının, Google’ın önüne geçecek olan hız adımları atıldığını da belirtelim. Bu güncellemenin hemen ardından ise Firefox 60 sürümüyle beraber yeni bir güncelleme daha geldiğini gördük. Firefox 60 sürümüyle gelen yeniliklerde yine tarayıcıyı öne çıkarmayı başaracak cinsten. Hemen yeni sürümün özellikleri ve detaylarına geçiş yapalım.

Firefox 60 İle Neler Geldi?

Yeni sürümün yayınlanmasının ardından gelen ilk değişiklik sponsorlu gönderiler kısmı oldu. Pocket servisinin alınmasından sonra kullanılan sponsor reklamları sisteminin tarayıcıya da dahil edileceği belirtiliyor. Yeni reklamlar için sunulan değişiklikleri de belirtelim.

Kullanıcıların reklamları görmesi dışında reklam sisteminde siteler içinde bir değişikliğin söz konusu olduğunu belirtelim. Yeni reklam sisteminde kullanıcı verilerinden yararlanılmayacağının belirtildiğini de ekleyelim. Öyle ki Facebook veri sorunu sonrasında kullanıcıların da bu konu üzerinde çok sık durduğunu görüyoruz. Bunun farkında olan tarayıcı, kullanıcıları bu konuda da uyarmış durumda.

Bunun dışında gelen bir diğer yenilik ise çerez ve depolama verileri alanlarının yeniden düzenlenmesi oldu. Bu alanda artık kontrolleri çok daha başarılı hale getirilmiş durumda. Yeni güncellemenin bunların dışında önemli bir performans iyileştirmesi aldığını da belirtelim. Yeni sürümle beraber hem tarayıcı performansı artıyor hem de çoklu sekme kullanımında elde edilen performans değeri en üst seviyelere çıktı.

Son olarak yeni güncellemenin yayınlandığını ve tüm kullanıcılar için kullanılabilir durumda olduğunu da belirtelim. Tarayıcıyı kullananlar için ise güncellemenin otomatik olarak yapıldığını ekleyelim. Firefox 60 sürümü hakkında denemelerinizi ve yorumlarınızı yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz.