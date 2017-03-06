Fitbit Alta HR Akıllı Bilekliğini Duyurdu

Fitbit, bugün Alta fitness izleyicisinin Alta HR olarak adlandırılan yeni bir sürümünü duyurdu. Yeni izleyicinin ana yeni özelliği kalp atış sensörü barındırması.

Şirkete göre, kaloriyi yakmayı daha iyi ölçebilme özelliği gibi özellikte bir takım avantajlar var. Kalp atış hızınız izleyicinin uykunun farklı evrelerini görebileceğinden uyku izleme de iyileştirilecektir. Giyilebilir cihaz ayrıca egzersiz sırasında bir hedef kalp atış hızı görüntüleyecek ve dinlenme kalp hızınızı da izleyecektir.

Dinlenme kalp atış hızını izleme yeteneği, cihazın öncekinden yaklaşık yedi güne kadar daha iyi pil ömrü vaat etmesi nedeniyle etkileyicidir. Bir başka yeni özellik ise, sizi uyku zamanı geldiğinde söyleyen uyku saati hatırlatıcılarını ayarlayabilmeniz olacak.

Siyah, mavi gri, fuşya ve mercan da dahil olmak üzere çeşitli grup renklerinde geliyor ancak 22k altın kaplama izleyici ile yumuşak bir pembe bant da dahil olmak üzere özel baskı Alta HR cihazları da bulunmakta. Bugün 149,95 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılan akıllı bileklik önümüzdeki ay mağazalarda satılmaya başlayacak.