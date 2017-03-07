Fitbit Alta HR Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı saat alanında yeni modeller bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Genelde Samsung, Apple gibi dev firmaların akıllı saatleri merakla beklense de bu iki markanın dışında akıllı saat alanında yavaş yavaş yükselemeye başlayan markalar yok değil. Bu markalardan birisi de Fitbit sürekli yeni seri akıllı saatlerle gündeme gelen marka geçtiğimiz günlerde Fitbit Alta HR adında yeni bir akıllı saat daha duyurdu.

Fitbit Alta HR Tüm Özellikleri

Fitbit Alta serisinin yeni üyesi olan akıllı saatin özellikleri de yine beğeni toplayacak cinsten. Yeni saatin içerisinde barındırdığı özelliklere daha yakından bakalım.

Fitbit Alta HR Tasarım

Tasarım konusunda yeni akıllı saatlerin eski seriye göre biraz daha ince olduğunu belirterek başlayalım. Oldukça ince ve şık bir tasarıma sahip olan seri akıllı bileklik sınıfına göre en ince ürünler arasında. 0,6 inç ekran ile beraber gelen akıllı saatin OLED ekranlı ana kasasının dışında kordonları da oldukça şık.

En büyük artısı ise saat kayışlarının birçok farklı renk seçeneği bulunması ve saatin kayışlarının çok olay bir şekilde değiştirilebiliyor olması. Genel olarak tasarım konusunda başarılı olan akıllı saatin diğer özelliklerine geçelim.

Ritim Ölçer ve Aktivite Takibi

Fitbit Alta HR serisinin teknik kısmında birçok özellik dikkat çekiyor. İlk olarak eski seriye göre saatin kalp ritim ölçer özelliğine sahip olduğunu belirtelim. Kolay bir şekilde ritim ölçer özelliğini devreye sokabilen akıllı saatin anlık olarak ritim ölçme gibi ayrıcalıkları da yer alıyor.

Kalp ritmi konusunda diğer bileklerde olduğu gibi arka kısımda ışın üzerinden çalışan bir sisteme sahip olan Fitbit Alta HR, bu sayede sadece nabız ölçme özelliğini değil aynı zamanda aktivite takibini de yapabiliyor. Aktivite takibi olarak bilinen sistem sayesinde saat hareketsiz kaldığınızda sizi uyarıyor, yaptığınız harekete göre otomatik spor programları başlatıyor, günlük hareket verilerinizi akıllı telefonlarınıza gönderebiliyor.

Spor Programları Ve Kalori Hesaplama

Fitbit Alta HR serisinde yer alan bir diğer ayrıcalık ise aktif spor takip sistemi. Bu sistemle beraber yaptığınız spora göre farklı modlar seçebiliyor ve yaptığınız sporun verilerinin maksimum doğrulukla tutulmasını sağlayabiliyorsunuz.

İçerisinde bisiklet sürme modundan yürüyüş moduna kadar hemen her modu bulunan saatin tüm bu programlarla beraber kalori hesaplama sistemi olduğunu da söylemek gerekiyor. Programlara göre ayrı ayrı modlar olduğu için kalori hesaplama sistemi de daha iyi çalışmakta.

Uyku Monitörü Özelliği

Aktivite konusunda kullanıcıların hemen her hareketini analiz edebilen bileklik bunun dışında uyku monitör sistemine de sahip. Derin uyku ile uykuya geçiş dönemlerini algılayabilen akıllı saat tüm uyku sırasında elde edilen verileri kolaylıkla kullanıcılara sunabiliyor. Uyku kalitesi içinde oldukça başarılı kayıtlar tutabilen akıllı saat uyku kalitenizi de oldukça detaylı bir şekilde inceleyebiliyor.

Çağrı Alma, Bildirim Gösterme Özelliği

Aktivite takibi ve spor özellikleri bir yana dursun Fitbit Alta HR serisi akıllı saatlerden beklenen performansı da veriyor. Akıllı telefonlarla doğrudan bağlantı kurabilen saatin tüm bu hareket takibinin dışında gelen mesajları gösterme, ana ekranda bildirim okuma gibi özellikleri de yer alıyor. Tüm bunlarla beraber akıllı saatin son olarak bekleme olarak 7 gün dayanabilen pillere sahip olan saat bunun dışında uzun süreli kullanımda ise 25 saat gibi bir süre karşımıza çıkıyor.

Fitbit Alta HR Çıkış Tarihi

Çıkış tarihi konusunda serinin şu an satışa çıktığını belirtelim. Resmi internet sitesinde satışa çıkan saatlerin fiyatı ise 150 dolar olarak karşımıza çıkıyor.