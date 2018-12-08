Modern yaşam tarzı beraberinde birçok komforu getirdi. Tabi ki bu komfor, çoğu zaman sağlığımızı ve zindeliğimizi unutmamıza sebep oldu. Bu yüzden de açıkçası zaman zaman hantallaşmaya ve ansızın yorulmalara başladık. Bu bir gerçek. Peki buna bir çözüm bulmak için ne yapılmalı? Şekle girmenin en iyi yolu egzersiz yapmaktır. Her şeyde olduğu gibi, teknoloji bunu daha kolay ve eğlenceli hale getirmek için buradadır.

Fitbit Charge 3 gibi spor takip saatleri, vücudumuzla akıllı telefonlarımız arasında gerçek zamanlı bir bağlantı sağlarken, diğer yandan da daha sağlıklı ve daha aktif kalmamıza yardımcı oluyor. Akıllı saatler her geçen gün gelişiyor. Eski özelliklerine yenisi eklenerek, oldukça fazla foksiyona sahip oldular. Asıl işin güzel yanı, sağlığınızı takip etmenize yardımcı olan bu cihazlar, akıllı telefonunuz ile eş zamanlı çalışıyor.

150 Dolarlık bir fiyat ile sizce ne kadar makul? Ne gibi özellikler sergiliyor? İşte bu incelemede derinlemesine olarak özelliklerini sizlere sunup, buna sizin karar vermeniz gerekecek.

Tasarım ve Konfor

Fitbit Charge 3, temiz ve minimalist bir tasarıma sahiptir. Standart iki renk seçeneği ile gelmektedir. Siyah bileklikli Grafit Alüminyum ve mavi-gri bantlı Rose Gold Alüminyum seçenekleridir. Kumaş veya deri gibi daha kaliteli malzemelerden yapılmış olan kol bantlarını ise Fitbit’in çevrimiçi mağazasından ayrı olarak satın alınabilir. Ancak dahil edilen silikon bantlar bile hoş görünüşe sahiptir. İlk bakışta plastiğimsi görünebilir. Ancak aslında alüminyumdan yapılmıştır.

Fitbit Charge 3’ün sağlık izleyicisi önceki nesillerinden daha farklı özelliklere sahiptir. Fitbit Charge 3’ün kendisi kompak bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı biraz dikkatli davranmanız gerekmektedir. Şayet çok dikkatli değilseniz, ansızın kırılabilir.

Genel olarak Fitbit Charge 3, giydiğini unutacağınız bir cihaz değil. Tam olarak ne kadar rahat hissedeceğinize bağlıdır. Bunu deneyen insanlardan bazı karışık geri bildirimler alınmıştır. Bazıları ise oldukça çok beğenmiştir. Yani genel olarak sizin hissettiğinize göre daha iyi yada daha kötü bir komfora sahiptir, diyebiliriz. Sensörleri barındıran modül oldukça küçüktür. Kol bandı sıkı olmasa bile, bazen bileğinize çok fazla baskı uygulayabilir. Sadece egzersiz yapmak yerine tüm gün sağlık izleme için kullanmak istiyorsanız, uzun bir süre boyunca rahat hissedeceğinizden emin olmak için bir tane satın almadan önce denemenizi öneririz.

Ekran ve Kontroller

Fitbit Charge 3, sola/sağa, yukarı/aşağı kaydırıp dokunarak seçerek çalışmayı kolaylaştıran küçük, tek renkli, dokunmaya duyarlı OLED ekrana sahiptir. Ayrıca bir “geri” düğmesi olarak kullanılan bir girinti de vardır. Basıldığında yerleşik titreşim motorunun sayesinde geri bildirimde bulunur.

Ekrana bakmak için bileğinizi kaldırdığınızda otomatik olarak çalışır. Ekranında saati, kalp hızını ve güne ait adımları gösterir. Hareket algılama mükemmel olmaktan çok uzaktır ve bazen bileğinizi birkaç kez ileri geri hareket ettirmeniz gerekir. Etkinleştirmek için ekrana iki kez de dokunabilirsiniz, ancak bu her zaman işe yaramamaktadır.

Ekran kapanması için bir zamanlayıcınız çalışıyor olsa bile, ekran birkaç saniye içinde kapanacaktır. Çünkü zaman aşımı uzunluğunu ayarlama seçeneği yoktur. Kaliteli bir sağlık izleyicisi için bu tür rahatsızlıkları gözardı etmeniz gerekmektedir. Bu tür eksilerinin yanı sıra dışarıda kolayca görecek kadar parlak. Yüksek ve alçak şekilde iki ekran parlaklığı seviyesi vardır. Ayrıca cihaz bunlar arasında otomatik olarak geçiş yapacak şekilde ayarlanabilir.

Yazılım ve İşlevsellik

Fitbit uygulaması, Charge 3 kullanıcı deneyiminin önemli bir parçasıdır ve hatta arayüzü onsuz kuramazsınız. Telefonunuza kurduğunuzda sadece çeşitli ayarlarını kontrol etmekle kalmazsınız, aynı zamanda fiziksel aktivitenizle ilgili verilere ve istatistiklere erişebilirsiniz. Uygulama, Fitbit Charge 3’teki saat yüzünü değiştirmenize, sessiz alarmlar ayarlamanıza, ses yerine titreşim motorunu kullanmanıza izin verir. Yani kısacası bilmeniz gereken her şeye kolayca ulaşabilir ve görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca motivasyon için başkalarının yapmış olduğu antrenmanları bile görebilirsiniz. Seçim yapabileceğiniz çok şey var, hatta tercih ettiğiniz etkinliğe yakın bir topluluğa kolayca katılabilirsiniz. Burada en ufak bir antrenman başarısını bile yargılanmadan paylaşabilirsiniz. Zinde ve sağlıklı olmanın çabalarını daha keyifli hale getirebilecek birçok seçenek de var.

Uygulama sayesinde, günlük kalori alımınızı birkaç farklı yolla takip edebilirsiniz. Bunlardan biri, bir yemek türü (kahvaltı / öğle yemeği / akşam yemeği) ve kalori değeri girmenizi sağlayan “Hızlı Kalori Ekleme” seçeneğidir ve miktar günlük toplamınıza eklenecektir. Ne kadar kalori aldığınızı bulmak biraz can sıkıcı olabilir. Ancak hızlı bir Google araması size hangi tutarı eklemeniz gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

Atıştırmalıklarınızın paketindeki barkodu, uygulama aracı ile okutabilirsiniz. Bu sayede kalorilerini doğrudan öğrenebilirsiniz.

Ek olarak aynı şeyi sıklıkla yerseniz, özel yiyeceklerin bir listesini de yapabilirsiniz. Böylece en sevdiğiniz kahvaltı ile gelen kalorileri tek bir dokunuşla görebilirsiniz. Su tüketimini izlemek daha da kolaydır: bir bardak su veya bir şişe eklemek için hızlıca bir ayar kullanabilirsiniz.

Tüm aktivite özelliklerinin yanı sıra, bu sağlık izleyici cihaz birkaç tane daha fazla özellik sunar. Telefonunuz menzil dahilinde olduğunda, doğrudan Charge 3’te bildirimlerini alabilirsiniz. Fitbit uygulamasından aygıta hangi uygulamaların bildirim göndermesine izin verileceğini yapılandırabilirsiniz. Bulunduğunuz konumun birkaç günlük hava durumunu da kontrol edebilirsiniz.

Spor ve Aktivite Takibi

Fitbit Charge 3, altı farklı egzersiz türünü takip edebilir: Koşu, Bisiklete binme, Yüzme (50 m’ye kadar suya dayanıklı), Koşu Bandı, Ağırlıklar ve Aralıklı Egzersiz. Dokunmatik ekranı kullanarak bunlardan bir tanesini başlatabilir veya cihazın otomatik olarak algılamasını sağlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde, otomatik algılamayı ihtiyaçlarınıza göre daha hassas hale getirmek için her etkinlik için tetikleyicileri ayarlayabilirsiniz.

Egzersiz izleme bir yana Fitbit Charge 3, gün boyunca şu istatistikleri ölçer: basamaklar, çıkılan katlar, yakılan kalori, kat edilen mesafe ve kalp atış hızı. Yatağa gittiğinde, uykunuzu takip etmeye başlar. Uyku istatistiklerini özellikle ilginç bulduk, çünkü grafik size, uykunun farklı aşamalarında ne kadar zaman harcadığınızı ve ne kadar sıklıkla bilmeden uyandığınızı gösterir. Elbette, bu ölçümlerin doğruluğunu teyit etmek zor, ancak deneyimlerimizle eşleşiyor gibiydi.

Fitbit uygulamasında, uyku ve etkinlik verilerinizin ayrıntılı grafiklerini görebilir ve kendinizi motive etmek için belirli hedefler belirleyebilirsiniz. Bu, Fitbit Charge 3 hakkında en yararlı bulduğumuz şeydir. Daha fazla hareket etmek, daha fazla su içmek ve kalbinizi ciddi şekilde haftada en az birkaç kez pompalamak için gereken sürekli bir hatırlatmaya sahip olmak, bunları sadece bir saatin yaptığını düşünebiliyor musunuz?

Pil Ömrü

Üreticiye göre, Fitbit Charge 3’ün pili, tam şarj ile 7 güne kadar bekleme süresi sunar. Ortalama kullanımımız sırasında, pil seviyesi 24 saatte yaklaşık %16 oranında düşmüştür. Bu da Fitbit’in tahminlerine uygun olarak 6 ila 7 gün arasında bir yerde süreceği anlamına gelir.

Tam bir şarj yaklaşık iki saat sürüyor. Fitbit sadece bir şarj yuvası sağlar ve hiçbir güç adaptörü yoktur, ancak herhangi bir USB portu ile doldurulabilir.

Genel Değerlendirme

Fitbit Charge 3, yeterince iyidir, yani yapması gereken şeyi yapar. Ancak bu fiyat noktasında beklemeniz gereken iyi rafine edilmiş ürün değildir. Diğer akıllı saatleri çok büyük buluyor, ancak yine de zamana ve bildirimlerinize hızlıca erişmek istiyorsanız, o zaman bu ürün size uygun olacaktır.

Ancak genel olarak küçük ekranı, daha basit bir sağlık izleyicisi olarak ön plana çıkar. Egzersiz deneyiminiz için gerekli hiçbir şeyi sağlamaz. Bunların yanı sıra eğer daha fazla özellikle isterseniz, Fitbit’in daha çok özelliği olan Versa modelini sadece 50$ daha fazlaya satın alabilirsiniz. Buna göre daha iyi fiyatlıdır diyebiliriz.