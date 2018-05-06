Fitbit Kurulumu ve Telefon Eşleştirmesi Nasıl Yapılır?

Kendinize yeni bir Fitbit mi aldınız? Koşarken ya da yürürken Fitbit sayesinde fiziksel aktivitenizi takip edebilirsiniz. Peki kutudan çıktığında Fitbit nasıl kurulur? nasıl ayarlanır? İşte bu soruların cevabı yazının devamında…

Fitbit Ionic, Fitbit Versa, Fitbit Alta HR veya başka herhangi bir kurulum işlemi için yapılacak şeyler benzerdir. Bu nedenle bu kılavuzdaki bilgiler hepsine uygulanabilir. Ayrıca Fitbit’inizi hem Android hem de iOS cihazlarıyla birlikte kullanabilirsiniz.

Fitbit uygulamasını indirmeyi, telefonunuzla eşleştirmeyi, hedefler belirlemeyi ve form almaya hazır olmayı da içeren bu kılavuz ile giyilebilir cihazınızı ayarlamak için tüm bilgiler aşağıda sizlerle.

Fitbit’i Çalıştırın

Fitbit’inizi paketten açın ve pilin cihazı çalıştıracak olduğundan emin olun. Eğer şarjı yoksa Fitbit’iniz zaten şarja takılıyken de kurulum yapabilirsiniz.

Fitbit Uygulamasını İndirin

Fitbit’inizi açtıktan sonra aslında ilk yapacağınız şey hem iOS hem de Android için kullanılabilen Fitbit uygulamasını indirmenizdir. İlk önce haliyle dönmek isteyeceğiniz cihaz telefonunuzdur. Bu nedenle seçtiğiniz uygulama mağazasına gidin ve uygulamayı indirin.

Hatta Windows 8.1 ve Windows 10 için uyumlu bir telefonunuz veya tabletiniz varsa yada Mac ile çalışan bir cihazınız Fitbit Connect’i de indirebilirsiniz.

Kaydolun ve Cihazı Eşleştirin

Uygulamayı açın. Oturum açmanızı veya bir hesap oluşturmanızı isteyecektir. Bir hesap oluşturuyorsanız hemen size nasıl bir Fitbit izleyicisi ayarladığınızı soracaktır. Bu yüzden sizinkini seçin ve Fitbit’inizi kurun düğmesine dokunun.

Fitbit hesabınız için kullanmak istediğiniz e-postanızı ve şifrenizi girin. Bir sonraki ekran isminizi, doğum tarihinizi, boyunuzu, kilonuzu ve cinsiyetinizi doldurmanızı isteyecektir.

Bilgilerinizi girdikten sonra bir hesap oluşturun’a dokunun ve şartlar ve koşulları kabul edin. Uygulama daha sonra cihazınıza göre değişebilen işlemler için Fitbit’inizi takmanızı isteyecektir. Telefonunuzun yakınında olduğundan ve Bluetooth’un açık olduğundan emin olun.

Ardından Fitbit’inizin ekranında 4 basamaklı bir numara görüntülenecek ve sizden bunu uygulamaya girmeniz istenecektir.

Fitbit’inizde ekran yoksa ona dokunmanız istenir. Her iki durumda da telefonunuzun hemen (veya uygulamayı çalıştırıyorsanız) Fitbit’inizle eşleşmesi gerekir. Ancak deneyimlerimizde bu işlem birkaç dakika sürebilir.

Zaten bir hesabınız varsa da yapılacak işlemler benzerdir. Ancak başlamak için giriş yapmanız gerekir. Daha sonra hesap ekranınıza (Fitbit uygulamasının gösterge tablosunun sağ üstündeki simgeye) gidin ve ardından Cihaz’a tıklayın.

Ayrıca bir Fitbit Ionic veya Fitbit Versa’nız varsa kurulum sürecinin biraz farklı olduğunu unutmayın. Telefonunuzla eşleştirildikten sonra Fitbit’inizi Wi-Fi ağınıza bağlamanız istenecek. Güncellemeleri yüklemek için bu gereklidir.

Hedefler Belirleyin

Eşleştirildikten sonra Fitbit’inizin size seslenmesi için istediğiniz adı girmeniz istenir. Ardından size Fitbit’inizin nasıl kullanılacağına ilişkin kısa bir genel bakış sağlayacak olan sonraki birkaç ekran gelir. Talimatları izleyin. İzleyicinizi hangi bilekte takacağınızı ve cihaza özgü diğer tercihleri seçin.

Yine de başlamadan önce Fitbit uygulaması size bir hedef seçmenizi, kilo alma yada verme hedefinizi, uykunuzu geliştirmenizi veya başka bir dizi seçeneği seçmenizi isteyecektir. Uygun olanını seçin. Daha sonra bu hedefe neden sahip olduğunuzu ayrıntılı bir şekilde inceleyip hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak önerilen hedefleri bulmaya çalışacaktır. Bunun sizin için ortaya çıktığı hedefin bir parçası değilse bir adım hedefi seçmeniz gerekecektir. Ayrıca isteğe bağlı olarak ek hedefler belirleyebilirsiniz.

Ve bu hedeflerden herhangi birinden emin değilseniz endişelenmeyin. Bunları uygulamadan daha sonra değiştirebilirsiniz.

Ayarlar

Fitbit uygulamasının ana ekranına (gösterge tablosu olarak görünen) bir göz attıktan sonra, ince ayar yapmak isteyebileceğiniz veya en azından dikkat etmeniz gereken bazı ayarlar vardır. Birincisi, takibini daha doğru hale getirmek için adım uzunluğunuzu (ilk önce ölçtüğünüzde) girmek isteyebilirsiniz.

Bunu yapmak için kontrol panelinde sağ üst köşedeki düğmeye basın ardından ‘Gelişmiş Ayarlar’, ardından ‘Adım Uzunluğu’na dokunun.

Gelişmiş Ayarlar ekranından kullandığınız birimleri değiştirmek ve takip amacıyla haftanın başlamasını istediğiniz günü seçmek gibi şeyler de yapabilirsiniz.