Fitbit Versa akıllı saati sporcular için tasarlanan Ionic modelinden daha ucuz, daha rahat, fitness odaklı bir akıllı saattir. Fakat şunu belirtmekte fayda var Apple Watch ile kıyaslanamazdır.

Geçen sonbaharda çıkan Fitbit Ionic akıllı saatinin beğenilmediği söylemek yanlış olmaz. 300$ olarak fiyatlandırılması oldukça pahalıydı, ve retro görünümlü tasarımı birçok kişi için hiç hoş karşılanmadı.

Fitbit Versa akıllı saati hala Apple Watch ile eş değer değildir. Apple akıllı saatlerinin kullanışlılığı zaten rekabetin ötesindedir. Fakat fitness takip özelliği ve klasik akıllı saat özellikleri istiyorsanız en iyi seçimdir.

Bu zamana kadar tasarlanan Fitbit akıllı saatlerinin en komforlusu

Kutunun hemen dışından bakıldığında bile Fitbit Ionic akıllı saatinden daha komforlu olduğu anlaşılıyor. Fitbit Ionic çok eleştiri aldığı için bu yeni çıkan Versa modelini daha estetik ve kullanışlı olarak tasarladılar. Siyah, gümüş ve pembe altın renk seçenekleri ile sunuluyor.

Ekran parlaklığı oldukça harikadır. Doğrudan güneş ışığında bile mükemmel bir şekilde çalışan ekrana sahiptir. Ekranı ise Fitbit Ionic modelinin 1,45 inç ekranından biraz küçüktür. 38mm Apple Watch‘ın ekranında 1,5 inç daha küçük olmasına rağmen bunun her hangi bir sorun oluşturduğu söz konusu olamaz.

Galiba olumsuz özelliklerinden bir tanesi çerçevelerinin çok büyük olmasıdır. Sonuçta televizyon olsun telefon olsun hemen hepsi ince çerçevelere sahipken, bir akıllı saatin neden bu kadar büyük bir çerçeveye sahip olması biraz sorun olabilir. Şu ana kadar ince kenarlı geniş ekranlı akıllı saatler tercih edilirdi. Belki bu model ile birlikte işle biraz tersine dönebilir.

Saat kordonları biraz kaba durmaktadır. Ancak Apple Watch akıllı saaatinde olduğu gibi Fitbit Versa modelininde de silikon (30$), Horween deri (60$) ve metal (100$) gibi uyumlu ve farklı kondonlar satın alabilirsiniz. Versa kondonları yaylı esnek bir mekanizma kullanır. Apple Watch veya Wear OS gibi akıllı saatlerdeki kordonların kolay değiştirilebilir olmasına rağmen Fitbit kordonunuu değişirmek oldukça zordur.

Teknik Özellikler

Ionic modeline benzer bir şekilde Versa da fitness ve sağlık uygulamalarını ön plana koymaktadır ve diğer her şey ikincil plandadır.

Versa akıllı saati adımları, mesafeleri, yakılan kalorileri ve yapılan aktiviteleri hesaplayacak bir özelliğe sahiptir. Ancak bu akıllı saate eş değer olan farklı modellere göre daha sezgisel Fitbit işletim sistemi arabirimi kullanır. Ayrıca akıllı telefonlar için uygulaması da mevcuttur.

Versa modeli Ionic’te bulunan fitness ve sağlık izleme özelliğine sahiptir. Kalp atış hızınızı sürekli olarak kaydeder. Farklı uyku döngülerini gözetler ve koşma, bisiklete binme, yüzme (Versa 50 metreye kadar su geçirmezdir) gibi etkinlikleri takip eder.

Ayrıca Versa akıllı saatinde Fitbit Coach uygulaması aracılığıyla ücretsiz antrenman yapabilirsiniz. Ancak daha fazla seçenek isterseniz yıllık 40 $ abonelik ücreti ödemek zorundasınız. Eğer büyük bir spor meraklısıysanız, muhtemelen Fitbit Coach‘u çok faydalı bulacaksınız.

Versa’nın öne çıkan birkaç farklı özelliğe sahiptir. Bunlardan biri zamanlanmış nefes egzersizi ile stres atmanıza yardımcı olan bir “Relax” uygulamasıdır. Nefes egzersizleri varsayılan olarak beş dakikaya ayarlıdır. Ancak bunu ayarlarda daha kısa ortalama iki dakikalık bir seansa dönüştürebilirsiniz.

Versa akıllı saatinde kayda değer eksiklik dahili bir GPS‘in bulunmamasıdır. Ancak bunu tersine çevirmek için Versa eşleştirilmiş akıllı telefondan ödünç alınan GPS‘e sahiptir. Bu da koşularınız için ayrıntılı haritalama yapamayacağınız anlamına gelir.

Geliştirilen Özellikler

Kadınlar için Periyot Takvimi

Versa akıllı saatindeki diğer sağlık temelli özellik ise adet döngüsü takibidir. Diğer periyot takip uygulamalarını kullandıysanız, Fitbit’in bu özelliği tanıdık görünecektir. Bu özellik varsayılan olarak Fitbit profilini kadın olarak tanımlayan herkese açıktır. Ancak kadın olarak tanımlamadıysanız bu özelliği manuel olarak da ekleyebilirsiniz.

Fitbit uygulamasını kullanarak periyotunuzun başladığı zamanı ve bittiği zamanı günlüğe kaydedebilirsiniz. Döngünüze göre gelecek dönemleri tahmin eder. Ne kadar çok oturum açarsanız, tahminleri o kadar doğru olur. Her gün için akış şiddeti ve kramplar veya baş ağrıları gibi diğer semptomlarla ilgili ek bilgileri de kaydedebilirsiniz.

Uygulama aynı zamanda temel doğurganlık takibi de sunar. Böylece hamile kalma olasılığının en yüksek olduğu zamanı görebilirsiniz.

Tüm bilgiler Fitbit uygulamasında kaydedilir. Aynı zamanda yaklaşan günler hakkında oluşabilecek olası semptomlar hakkında bazı temel bilgileri görebilirsiniz.

Fitbit’in periyot döngüleri takibinin yanısıra sağlık ve fitness takibinin bir arada kullanımını düşündüğünüzde önemli bir avantajı vardır. Hormonal dalgalanmaların sorunlara neden olabileceğinin farkında olmalısınız. Fitbit sizlere 4/24 uyuma, yemek yeme ve egzersiz yapma gibi konurlarda kayıt özelliği sayesinde sorunlarınızın çözülmesine yardımcı olabilir.

Özellik Değerlendirmesi

Yenilenmiş bir tasarıma ve sağlam bir fitness takibine rağmen Versa hala ortalama bir akıllı saat konumundadır.

Ionic modeline göre Fitbit OS bu sefer biraz daha sezgiseldir. Önceki sürüme göre hala bir çok eksikliği bulunmasına rağmen ideal olarak değerlendirilebilir.

Saatin kordonlarını değiştirmek ise biraz zahmetli olabiliyor. Ayrıca saat arayüzü biraz sade kalmıştır.

Versa ortalama 300 şarkı için yerel depolama alanına sahiptir. Pandora ve Deezer ile çalışabilmektedir. Peki Spotify nerede gibi bir soru sorabilirsiniz kendi kendinize. Maalesef Spotify’ı destekler nitelikte değildir.

Genel olarak Versa akıllı saati çoğu kişinin beklediği bildirim ayarlarını geliştirmedi. Hem iOS hem de Android ile çalışan akıllı saatin küçük ekranında bildirimleri görebiliyorsunuz fakat onlarla etkileşime geçemiyorsunuz. Her hangi bir yazı yazamıyorsunuz.

Fitbit ilerleyen zamanlarda Android kullanıcıları için günceleme yaparak Facebook, Slack ve Messenger gibi uygulamalarla uyum sağlayabilecektir. Bir önceki Fitbis ürünü Ionic akıllı saatinde olduğu gibi batarya ömrü çok uzundur. Diğer akıllı saatlerin batarya ömrü 1-2 günlükken, Versa 4 gün boyunca sıkıntısız kapanmadan dayanır. Hatta bazı kullanıcılar 4,5 güne kadar çıktığını iddia ediyor.

Genel Değerlendirme

Olumlu Özellikler

Oldukça rahat

Süper hafif

Parlak ekran

Mükemmel fitness takibi

Uzun batarya ömrü

Olumsuz Özellikler

Yerleşik GPS yok

Kordon değişimi zor

Fitbit işletim sistemi zayıf

Fitbit markasının ikinci akıllı saat ürünü olan Versa ilkine göre daha güzel özellikler sunuyor. Tasarımından geliştirilmiş yazılımına kadar birçok değişiklik mevcuttur. Uygun fiyatlı bir akıllı saate sahip olmak için ideal seçim olabilir.