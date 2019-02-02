Fitbit Versa ve Apple Watch 4 Karşılaştırması

Fitbit çoğunlukla fitness yapan kişiler arasında popüler. Ancak Fitbit Versa gibi neredeyse akıllı saat tarzında olan cihazlar da üretir. Buna karşılık Apple Watch 4 ise çoğunlukla bir akıllı saat olarak ifade edilir. Aynı zamanda kıskanılacak bir dizi fitness özelliğine de sahip.

İkisinin de bir şekilde benzer özelliklere sahip olduğunu varsayarsak, ikisi arasında seçim yapmak biraz zorlaşabilir. Tabii ki, Versa ve Apple Watch 4’ün fiyatı hakkında konuşmak gerekmiyor. Aralarında oldukça yüksek fiyat farkı var.

Ancak, akıllı bir fitness takipçisi ya da gerçek sağlık ve fitness becerilerine sahip bir akıllı saat istiyorsanız ve hangisini seçeceğinizden emin değilseniz, sizler için güzel bir rehber oluşturdurk.

Bu iki giyilebilir ürünün benzerliklerini ve farklılıklarını karşılaştırarak, hangisini alacağınız konusunda bilinçli bir seçim yapabilirsiniz.

Fitbit Versa ve Apple Watch 4 – Ekran

Hem Apple Watch 4 hem de Fitbit Versa kare benzeri bir ekrana sahip. Ancak Apple Watch 4 serisinde 40mm veya 44mm seçenekleri de var. Fitbit Versa ise sadece 34mm’lik tek boyutla geliyor.

Bu durum, Fitbit Versa’da bulunmayan ancak Apple Watch 4 için boyutlandırmada bir seçim yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ekstra boyutun ekranla etkileşim söz konusu olduğunda genellikle iyi olacağını ifade edebilir. Daha kompakt bir görünüm için Versa idealdir.

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Versa’nın ekranının köşeleri Apple Watch 4’ten biraz daha yuvarlak ve çerçeveler biraz daha büyük. Fakat her ikisinin de renkli ekranları var ve her ikisi de parlaktır. Parlaklıkları 1.000 nite kadar ulaşabiliyor.

Apple Watch 4’ün 40mm modelini alırsanız, boyutu 324 x 394mm, () 44mm’yi alırsanız da boyutu 368 x 448mm olur. Fitbit Versa ise 300 x 300mm’lik kompakt bir yapıdadır. Satın alırken verilen çözünürlüğe dikkat etmek önemlidir.

Fitbit Versa ve Apple Watch 4 – Tasarım

Fitbit Versa’nın ekran boyutunda herhangi bir seçim şansı olmasa da, Apple Watch 4 farklıdır. Tüm bilek boyutları için uygun olan hem küçük hem de büyük bir kordonlar ile birlikte gelir.

Versa’nın kordonu, ideal olan temel, plastik bir yapıdadır. Bunlara ek olarak ise olarak satılan daha kaliteli kordonlar da var. Ayrıca saatin dokuma kayışla birlikte gelen “Special Edition” sürümü de mevcut. Saatin gövdesine gelince, Versa anotlanmış bir alüminyumdan yapılmış, hafif, giyimi rahat, fakat ucuz bir görünüm sağlıyor.

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Bu arada Apple Watch 4 ise, silikon ya da Milanese loop gibi farklı kayış seçenekleriyle geliyor. Tabi ki marka olduğu için fiyatlarında artış söz konusu. Apple Watch 4 ise paslanmaz çelik veya alüminyum olarak satın alınabiliyor. Versa’nın aksine daha şık, daha pahalı bir cihaz gibi görünüyor ve hissettiriyor.

Fitbit Versa ve Apple Watch 4 – Fitness

Şayet bu yazıyı okuyorsanız, fitness özellikleri muhtemelen sizin için önemli bir faktördür. Fakat sıkıntılı haber ise her iki saat de bu alanda öne çıkıyor.

Fitbit Versa, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır. Tur ve süre gibi yüzmelerinizi bile takip edebilir. Ayrıca koşma, bisiklete binme ve ağırlık gibi diğer 15 egzersiz moduna sahiptir. Bir kalp atış hızı monitörü var. Ayrıca uyku takibi, rehberli solunum egzersizleri ve adımlar, aktif dakikalar, yakılan kaloriler ve daha fazlası dahil olmak üzere genel günlük aktivite takibi mevcut.

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Versa, bir koşu sırasında ne zaman duraklatıldığınızı söyleyecek ve uygun şekilde izlemeyi otomatik olarak başlatıp durduracak kadar akıllıdır. Dahili bir GPS özelliği var. Ancak sadece telefon ile etkin kullanılabilir.

Apple Watch 4 de yine aynı şekilde 50 metreye kadar suya dayanıklıdır ve yüzmeleri takip edebilir. Ayrıca, bir kalp atış hızı monitörü, GPS, otomatik egzersiz algılama ve koşu, bisiklet, yoga ve kuvvet antrenmanı gibi çeşitli egzersiz türlerini izleme yeteneğine sahiptir.

Elektrokardiyograma (EKG) erişiminiz de söz konusudur. Bu yüzden bu iki cihaz arasında fitness konusuna değinildiğinde çok fazla özellik var. Ancak GPS sizin için önemliyse, Apple Watch 4 asıl tercih olabilir.

Fitbit Versa ve Apple Watch 4 – Pil ve Özellikler

Fitbit Versa, tek bir şarjla 4 günden fazla ömür sunabileceğini iddia ediyor. Hatta inceleme sırasında üç buçuk güne yakın sürmüştür. Ancak Apple Watch 4 ise, 18 saatlik bir pil ömrü sunuyor. Tabiki bu sonuçlar, cihazları nasıl kullandığınıza bağlı değişiklik göstermektedir. Örneğin, Apple Watch 4’te GPS’i düzenli olarak kullanın; kullanım ömrü önemli ölçüde azalır.

Fitbit Versa’nın öne çıkan özellikleri arasında metinler, çağrılar ve takvim etkinlikleri gibi akıllı telefon bildirimleri ve Fitbit Pay ile temassız ödemeler için NFC bulunuyor. Ayrıca özelleştirilebilir saat yüzlerini, müzik alanını ve iyi tasarlanmış bir uygulamayı da destekliyor.

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Apple Watch 4 de ayrıca temassız ödemeleri, müzik ve akıllı telefon bildirimlerini de destekler. Söz konusu saat temaları olduğunda ise daha az seçenek var ama biraz özelleştirilebilir bir arayüze sahip.

Bununla birlikte Apple Watch 4’ün içinde daha fazla uygulama var. Bu belki de ön plana çıkmasında en büyük etken. Wi-Fi’ye güvenmek veya bir telefona bağlanmak istemiyorsanız, isteğe bağlı olarak Apple Watch 4’ün bir LTE sürümü de vardır.

Fitbit Versa ve Apple Watch 4 – Donanım ve OS

Fitbit Versa, fitness’a odaklanan ve istatistiklerinizi bir bakışta görmenize izin veren Fitbit OS işletim sistemine sahiptir. Ayrıca yukarıda belirtildiği gibi, çok fazla özelleştirme sunar.

Bu arada Apple Watch 4 ise WatchOS 5 işletim sistemini desteklemektedir. Hem basmalı hem de döndürülebilen Dijital Taç gibi kullanışlı gezinme seçeneklerine sahip. Saatin yüzüne eklediğini temel widget’lar da bulunuyor.

Fitbit, Versa’nın özellikleri henüz tam olarak açıklamadı, ancak Apple Watch 4’ün çift çekirdekli bir Apple S4 yonga seti ve 16 GB depolama alanı olduğunu biliyoruz.

Genel Değerlendirme

Maliyet, birçok insan için en büyük belirleyi faktör olacak gibi gözüküyor. Çünkü Apple Watch 4’ün en ucuz sürümün fiyatı bile Fitbit’in maliyetinin iki katıdır. Yine de paranızın karşılığını daha çok alıyorsunuz.

En önemlisi GPS ve daha birinci sınıf bir tasarım Apple’da daha çok ön plana çıkıyor.

Fitbit Versa ise pil ömrünü üst düzeyde tutar. Çoğunlukla fitness odaklı bir cihaz istiyorsanız, GPS eksikliği olsa da muhtemelen daha akıllıca bir seçimdir.