Fitbit Yeni Fitness Saatlerini Tanıttı – Fiyatı ve Özellikleri

Fitbit dört yeni fitness saatini tanıttı. Bunlar Fitbit Versa Lite, Fitbit Inspire HR, Fitbit Inspire ve Fitbit Ace 2’dir. Şirket, sağlık ve zindeliği ön planda tutmak ve dünyadaki tüketiciler için daha erişilebilir hale getirmek için tasarlandığını söylüyor.

Ayrıca Fitbit, kullanıcıların yakında gösterge panosunu daha da kişiselleştirebilmesi, verilerini daha iyi anlayabilmesi, yeni içerikler keşfedebilmesi ve daha fazlasını yapabilmesi için Fitbit uygulamasına büyük bir yeniden tasarım getireceğini belirtti.

Fitbit Versa Lite Özellikleri

Fitbit Versa Lite, Fitbit Versa saatinin oldukça iyi izlenim bırakması üzerine oluşturulmuştur. Otomatik aktivite, PurePulse 24/7 kalp atış hızı ve Uyku Takibi, 15+ hedefe dayalı egzersiz modları, dahili GPS, akıllı telefon bildirimleri gibi yeni özellikler eklenmiştir.

Ayrıca 4 günden fazla pil ömrü ve göreceli SpO2 sensörünü içeren temel özelliklere sahip günlük bir akıllı saattir. Kan oksijen seviyelerindeki değişiklikleri tahmin edebilir ve uyku apnesi gibi sağlıkla ilgili yeni sağlık göstergelerinin izlenmesine yardımcı olabilir.

Basit bir tuşa sahiptir. Ayrıca yüzmeye dayanıklı bir tasarımı var. Fitbit, Versa Lite sürümünün, çekirdek özelliklere sahip çok yönlü ve kullanımı kolay bir cihaz isteyen kullanıcılar için, şirketin en uygun fiyatlı akıllı saati olduğunu iddia etmiştir.

Fitbit Inspire ve Inspire HR Özellikleri

Sırada, şirketin en son 7/24 kalp atış hızı izleme cihazı olan Fitbit Inspire HR var. 15+ farklı hedefe dayalı egzersiz modları, dahili GPS ve Relax kılavuzlu solunum ile tüm gün otomatik aktivite, egzersiz ve Uyku Takibi gibi özellikleri bulunuyor. Fitbit Inspire HR, çok daha düşük özelliklere sahip, kullanımı kolay bir sağlık izleme saatidir.

Otomatik aktivite, egzersiz ve uyku izleme, hedef kutlamaları, Harekete Geçme Hatırlatıcıları, zamanlayıcı ve kronometre uygulamalarını içeren ve kullanıcıların izlerini sürdürebilmeleri için gerekli sağlık ve fitness özelliklerine sahiptir.

Her iki ürün de dokunmatik ekran, akıllı telefon bildirimleri ve gündüz gece kullanımı için 5 güne kadar pil ömrüne sahip yeni, modern, konforlu ve yüzmeye karşı korumalı bir tasarıma sahiptir.

Fitbit Ace 2 Özellikleri

Son olarak, Fitbit Ace 2 akıllı saati. 6 yaş üstü çocukların erken yaşta sağlıklı alışkanlıklar edinmelerini ve aileleri ve arkadaşları ile daha aktif zaman geçirmelerini teşvik etmeyi amaçlar. Ace 2, çocuklarla ilgili aktiviteler sırasında ekranı korumak için tampon ile yeni bir yüzmeye dayanıklı tasarım sunar.

Ace 2, çocukların hareketli kalması için zorlukları motive eden yeni bir animasyonlu saat yüzünü, renkli avatarları ve Fitbit uygulaması içindeki profillerini kişiselleştirmek için bir dizi özellikle geliyor. Ek olarak, ebeveynlerin, çocuklarının aktiviteleri takip etmeleri için Fitbit aile hesabı oluşturmaları gerekir.

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