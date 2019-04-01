Akıllı telefonlar özelliklerine göre çeşitli sınıflara ayrılıyor. Üst segment, orta segment, giriş seviyesi akıllı telefonlar olarak sınıflandırabileceğimiz akıllı telefonlar var. Bunun dışında çok sık duyduğumuz Fiyat Performans Telefon sınıfı da var.

İncelemelerde, tanıtımlarda mutlaka Fiyat Performans Telefonları ifadesini duymuşsunuzdur. Peki, bu telefonlar hangi serilere dahil oluyor? Neden böyle bir tabir kullanıyoruz? Merak eden kullanıcılar için açıklayalım.

Fiyat Performans Telefonu Nedir?

Hemen söz konusu akıllı telefonların hangi sınıfa dahil olduğundan söz edelim. Genelde orta segment akıllı telefonlar için kullanılan bu ifade, yüksek sayılabilecek olan performans gösteren telefonların uygun fiyatlı satıldığı anlamına geliyor.

Genelde bu tip telefonlar, benzer özelliklere sahip olan akıllı telefonlara göre biraz daha uygun fiyatla satılan telefonlar oluyor. Haliyle kullanıcılar bu tip akıllı telefonları çok daha fazla tercih ediyor.

Fiyatına göre daha yüksek donanım özelliklerine sahip olan bu akıllı telefonlar için örnekler verelim. Bu tür serileri tercih etmek isteyen kullanıcılar için 5 alternatiften söz edelim.

General Mobile GM 8 Akıllı Telefonları

Uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan GM 8, giriş seviyesi akıllı telefon ailesine dahil olan modellerden bir tanesi. Giriş seviyesi donanım özelliklerine sahip olan serinin tasarımından işe başlayalım.

Tasarım

Tasarım kısmında sıradan bir seri görüyoruz. Telefonun hem üst hem de alt kısmında geniş çerçeve alanı bulunuyor. Her iki kısımda da yer verilen çerçeve alanı yanlarda da kendisini göstermekte. Eski nesil olarak gösterebileceğimiz tasarım kullanıldığı bir gerçek.

Bunun dışında arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise geniş tek bir arka kamera görüyoruz. Geniş bir lensin kullanıldığı tek arka kameranın hemen altında da parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Bunun dışında ekstra bir tasarım detayı söz konusu değil.

Teknik Özellikler

Fiyat Performans Telefon modelleri arasında göstereceğimiz GM 8, teknik kısımda giriş seviyesi bir akıllı telefon. Bu modelle beraber 5.7 inçlik IPS LCD ekranları görüyoruz. 720 X 1140 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların %74 ekran gövde oranı bulunuyor. Tüm bu değerlerle beraber sunulan piksel yoğunluk değeri ise 282 PPi olarak açıklandı.

Ekran kısmında standart değerler sunan akıllı telefon, işlemci olarak ise Snapdragon 435 modeline yer verilmekte. Giriş seviyesi işlemcilerle beraber sunulan RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak belirlenmiş. 4 GB RAM bellek miktarı ve 64 GB depolama alanından söz ediyoruz.

Yine kameralar kısmında da çok önemli bir değişiklik yok. Standart kamera değerleri olan 13 MP arka kamera ve 13 MP ön kamera kullanımı devam ediyor. Modelin en büyük avantajının, uzun süre Android güncellemesi alacak olması olduğunu da belirtelim.

Meizu M6

Fiyat Performans Telefon modelleri arasında çok sık gördüğümüz markalardan birisi olan Meizu, birkaç amiral gemisi akıllı telefon modeli dışında genelde uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunuyor. Meizu M6 modeli de bunlardan bir tanesi.

Tasarım

Bu modelde de yine çerçeveli bir tasarıma yer verilmiş durumda. Ekran kısmında hem üst bölümde hem de alt bölümde çerçeve alanları var. Alt bölümde ayrıca home tuşunun yer aldığını da görmekteyiz. Menü tuşunun kullanımı biraz değiştirdiğini söyleyebiliriz.

Ön kısımda çerçeveli bir model olan seri, arka kısımda da benzeri bir tasarım sunuyor. Yine ortalanmış olan kameraları görüyoruz ve kameranın hemen altında Meizu logosu dikkat çekiyor. Bunun dışında flaş ışığının anten çizgisine konumlandırıldığını ve benzerlerinden farklı olarak bir çubuk gibi yatay kullanıldığını da ekleyelim.

Teknik Özellikler

Fiyat Performans Telefon modellerinin giriş seviyesi akıllı telefonlarından biri olan Meizu, 5.2 inç ekrana sahip. LCD ekranda 720 X 1280 piksel çözünürlük değeri sunuluyor ve bu değerle beraber 282 PPi piksel yoğunluğuna ulaşılıyor. Ayrıca ekran kasa oranı da %69 olarak açıklanmış. Bu konuda çok iyi bir telefondan söz etmek mümkün değil.

Teknik özelliklere geldiğimiz zaman da giriş seviyesi görüyoruz. MediaTek MT6750 işlemcilerini kullanan seri, Mali T860 MP2 grafik birimine sahip.

Bunun yanında RAM bellek kısmında da 3 GB RAM bellek seçimi yapılmış. Açıkçası çok sık gördüğümüz bir seçim. Yine kamera kısmında da değişiklikler yok ve bu modelde de 13 MP arka kamera ile 5 MP değerinde standart bir ön kamera var.

Xiaomi Mi A2

Bu yılın en çok satan akıllı telefonlarından biri olan Mi A2, giriş seviyesi bir akıllı telefon değil. Uygun fiyatına karşın bu model, rakiplerinden daha iyi performans sunuyor. Hemen telefonların özelliklerinden söz edelim.

Tasarım

Tasarım kısmında iddialı bir akıllı telefon var. Yine çerçeveli tasarım kullanılmış ancak bu kez çerçeveler daha ince. Alt ve üst kısımda daha ince çerçeveler görüyoruz. Yanlardan ise neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon var.

Arka kapak kısmında geçtiğimiz zaman ise çift arka kamera dikkat çekiyor. Üst üste sıralanmış olan çift arka kamera, köşeye konumlandırılmış. Tasarım kısmında dikkat çeken yönler bunlar.

Teknik Özellikler

Mi A2 akıllı telefonları teknik yönden biraz daha başarılı bir seri. Telefonda 5.99 inçlik LCD ekran var. 1080 X 2160 piksel çözünürlük değeri sunan ekranlar, 403 PPi piksel yoğunluğunun elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca ekran kasa oranı da %77 olarak açıklanmış durumda. Aynı sınıfta yer alan diğer telefonlara göre daha başarılı bir model söz konusu.

Teknik Özellikler

Gelelim teknik özellikler bölümüne. Bu modelle beraber yenilenmiş bir akıllı telefon sınıfı görüyoruz. Snapdragon 660 işlemcilerinin kullanıldığı akıllı telefon, 4 GB RAM bellek miktarıyla fark yaratıyor. Aynı fiyat bandındaki rakiplerinin üzerinde bir model.

Kamera kısmında da daha iyi bir seri söz konusu. 20 MP + 12 MP değerinde çift arka kameranın kullanıldığı telefon, 20 MP değerinde de ön kameraya sahip. Hem arka hem de ön kamera başarılı çekim kalitesine sahip.

Honor Play

Oyun odaklı bir telefon olarak tanıtılmış olsa da genel kullanım için de gayet başarılı sonuçlar sunan Honor Play akıllı telefonları da yine bu listede olmayı başaran modellerden. Hemen telefonun özelliklerinden söz edelim.

Tasarım

Honor Play, tasarım konusunda başarılı bir seri. Ekranın üzerinde yer alan çentik alanı dışında çerçevesiz bir telefon sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine arka kısımda da kırmızı çerçeveye yer verilen parmak izi sensörleri, köşeye konumlandırılmış olan çift kamera dikkat çekiyor. Ayrıca arka kısımda oyuncuların dikkatini çekecek motifler var.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler kısmında ise çok daha başarılı bir telefon söz konusu. Fiyatına göre rakiplerinden üstün olan model, Kirin 970 işlemcilerini kullanıyor. Amiral gemisi işlemcilerle beraber Mali G72 MP12 grafik birimine yer veriliyor. RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek seçeneğini görüyoruz.

Ekran kısmına geçtiğimiz zaman ise 6.3 inçlik bir LCD ekran bizleri karşılıyor ve 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerini görüyoruz. 409 PPi piksel yoğunluk değerine de yer verilen akıllı telefonun %83 ekran kasa oranı da yine dikkat çeken kısımlardan.

Kamera bölümüne geçtiğimiz zaman ise bu modelle beraber 16 MP değerinde ana arka kameranın geldiğini ve 2 MP değerinde de ikinci kameranın kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca ön kamera kısmında da 16 MP değerinde bir lens kullanılıyor.

Xiaomi markasının çatısı altında karşımıza çıkan telefon tam bir Fiyat Performans Telefonu. Fiyat kısmında, aynı sınıfta yer alan rakiplerine göre çok daha üstün bir model sunulduğunu söyleyebiliriz. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri amiral gemisi serilerini yansıtıyor.

Tasarım

Yine ekran kısmında çentikli ekran tasarımı kullanılmış. Bunun dışında kalan bölümler ise çerçevesiz bir akıllı telefon havası veriyor. Ekran kısmında çentik alanı sayesinde genel kullanım alanının da oldukça yüksek tutulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yeni akıllı telefonların çift kamera ile geldiğini görüyoruz. Üst üste sıralı olan çift kameranın hemen alt kısmında parmak izi sensörleri bulunuyor.

Teknik Özellikler

Başarılı teknik özelliklere sahip telefonda 6.18 inçlik bir ekran var. LCD panel 1080 X 2246 piksel çözünürlük değerine sahip. 403 PPi piksel yoğunluk derecesi bulunan akıllı telefonun işlemci kısmında ise Snapdragon 845 modeliyle öne çıktığı görülüyor.

Geçen senenin amiral gemisi işlemcileri, çok daha uygun bir fiyat aralığıyla sunulmuş oluyor. RAM bellek kısmında da 6 GB RAM bellek seçimi sunan model, 12 MP + 2 MP arka ve 20 MP ön kameraya sahip. Yine güncelleme desteği bu modelde de devam etmekte.