Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kullanılan birçok müzik servisi var. Apple Music ve Spotify gibi bir sistemi olan bu servislerden birisi de Fizy müzik servisi. Turkcell tarafından sunulan Fizy servisi; online şarkı, video, radyo ve dijital materyallere ulaşabildiğiniz servis, Sportif kadar profesyonel gözükmese de oldukça fazla kullanıcı tarafından tercih ediliyor ve sürekli olarak da geliştiriliyor.

Servisin en sıkıntılı olan kısmı ise abonelik sistemi. Kullanıcıların faturalarına yansıtma seçenekleriyle kullanabilecekleri abonelik sisteminin iptali biraz can sıkıcı olabiliyor. Tabii ki işlemleri bilirseniz Fizy İptali için de çok uğraşmanız gerekmiyor. Peki, Fizy İptali nasıl yapılır?

Fizy İptali için Yapılacak İşlemler

Servisin üyeliğini iptal ettirmek adına iki farklı yöntem var. İptal işlemi için iki farklı yöntem olmasının tek nedeni, üyelik kısmında kullanılan iki farklı yöntemin olması. Kullanıcılar faturalarına ek olarak servise üye olduysa ve fatura üzerinden abonelik ücreti ödeniyorsa yapılacak işlem farklı, eğer Google Play ya da App Store üzerinden servisten abonelik satın aldıysanız da bu durumda uygulama mağazaları üzerinden Fizy İptali gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Her iki yöntemle de Fizy İptali nasıl yapılacağı konusunda bilgi vereceğiz. Dilerseniz öncelikle faturaya ek olarak alınan aboneliklerden söz edelim.

Fatura Ek Olarak Alınan Abonelikleri İptal Ettirme

Bunun için öncelikle üyelik türünüzü bilmeniz gerekiyor. İptal mesajınızı üyelik türünüze göre göndermeniz gerekecek.

Yıllık Fizy Video Müzik üyeliği için: IPTAL YILLIKFIZY

Fizy Yıllık müzik üyeliği iptali için: IPTAL YILLIKMUZIK

Video müzik aboneliği iptali için: IPTAL VIDEOMUZIK

Sınırsız müzik üyeliği iptali için: IPTAL FIZYMUZIK

Süper müzik üyeliği iptali için: IPTAL SUPERMUZIK

İfadelerini kısa mesaj olarak 2200’a göndermeniz gerekiyor. Mesajınız göndermenizin ardından iptal için onay mesajlarını almanız gerekli. Ardından işlem tamamlanmış olacak.

Uygulama Mağazalarından Satın Alım Yaptıysanız

Faturaya ek olarak değil de uygulama mağazaları üzerinden bir satın alma işlemi yapmış ve aboneliğinizi başlatmışsanız, bu durumda uygulama mağazaları üzerinden silme işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Aboneliklerin iptali için yapacaklarınız aşağıda.

Haftalık Müzik İndirme Üyeliği iptali: IPTAL HAFTALIKMUZIK

Aylık 50 şarkı İndirme Üyeliği için iptal: IPTAL ELLI

Aylık 25 şarkı indirme iptali için: IPTAL YIRMIBES

Mesajlarını yine 2200’a göndermeniz yeterli olacaktır. Bu işlemin ardından abonelikleriniz iptal edilecektir.