Flash Player Virüsü Nasıl Bulaşır? Nasıl Silinir?

Bu virüs çeşidi en sık karşılaştığımız virüs tiplerindendir ve son zamanlarda da oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca bu virüsün bir özelliği var. Genelde her virüs için geçerli olan bir şey vardır. O da kullanım süreleri .Yani her virüs çeşidi belli bir süre kullanılır ve artık kullanılmaz. Ancak flash player virüsü yıllardır kullanılmakta. Çünkü oldukça etkili bir kanıdrma biçimine sahip. Genellikle video sitelerinde kullanılmaktadır ve video sitelerinde insanlara aniden karşınıza çıkmaktadır. Ayrıca bir özelliği de spam yapmasıdır. Yani siz çarpı butonuna bassanız dahi o tekrardan kendini aktif etmeye çalışıyor ve çarpı butonu bir işe yaramıyor.

Flash Player Virüsü Nasıl Bulaşıyor?

Bu virüs genellikler banner şeklinde bulaşmaktadır. Yani bir web sitesine girdiğiniz de banner şeklinde, bir flash oynatıcı içerisinde flash player sürümünüz sona erdi gibi bir mesaj ile karşınıza çıkıyor. Ancak Chrome tarayıcısının son zamanlarda yaptığı çeşitli değişimlerden sonra flash player’e çok da ihtiyacımız kalmadı gibi. Çünkü chrome artık flash player gerekmeden de videoları oynatabilmektedir. Bu sayede flash player’a olan bağımlılık oldukça azalmıştır. Ayrıca chrome bu gelişmeyi flash player’ın sürekli olarak hacker saldırılarına maruz kalması sebebi ile gerçekleştirmiştir. Yani bu noktada da bildiğiniz gibi bu virüsten etkilenmenize tarayıcınız aracılık etmiş gibi oluyor.

Flash Player Virüsü Nasıl Silinebilir?

Bu virüsten kurtulmak aslında çok da zor değil ancak bazı türevleri oldukça zor olabilmektedir. İlk olarak sisteminize veritabanı güçlü ve güncel olan bir çeşit antivirüs yazılımı kurun. Bu ESET, AVASt benzeri çeşitli antivirüs programları olabilir. Bunlara ek olarak bu programları ücretsiz olarak da kullanabilirsiniz. Yine antivirüs programını çalıştırdıktan sonra tam virüs taraması gerçekleştirmelisiniz. Virüs taramasından sonra da virüs tespit edilip silinecektir. Ayrıca antivirüs programlarına ek olarak combofix gibi zararlı virüs temizleyici ibr yazılım da kullanabilirsiniz. Combofix programını internetten indirin ve kurulum işlemini gerçekleştirin. Windows 8 bilgisayar ve üzerlerinde çalışmadığını duymuştum. Siz yinede deneyebilirsiniz. Tarama işlemini de sisteminiz güvenli mod ile açıkken yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Taramadan sonra virüsleri otomatik olarak silecektir.