Akıllı telefonlar birçok alanda işimize yarıyor, fakat işller TV, film veya YouTube videolarını izlemeye gelince, tabletlerin sunduğu büyük ekran alanını aramaya başlıyoruz. Sahip olduğu telefona ek olarak güzel bir tablet isteyenlerin veya çocuklarına yeterli düzeyde ve aşırı fiyatlı olmayan bir tablet arayanlar için piyasada farklı seçenekler bulunuyor.

Fluo Cinema modeli de bunlardan biri. Sahip olduğu 10 inç ekranıyla kullanıcılara geniş bir görüntü alanı sunan Android tablet ile ilgili düşüncelerimizi bu yazımızda sizlere aktarıyoruz.

Fluo Cinema alıştığımız tabletlerin görüntüsünden biraz daha farklı, cihazın 10.1 inç ekranı 16:9 görüntü oranı sunuyor. Bu da tabletin uzun ve dar bir forma sahip olmasına neden oluyor. Sonuç olarak bu cihaz daha çok yatay kullanımlar düşünülerek tasarlanmış. Eğer dilerseniz dikey olarak da kullanabilirsiniz fakat bu şekilde tabletin rahat bir kullanım sunmadığını belirtelim. Fakat web sitelerinde gezerken dikey yönde kullanımla rahat gezinti yapabiliyorsunuz. Bu detayı baştan belirtelim.

Fluo Cinema’nın tasarımı giriş segmentine göre hiç de fena değil. İnce profile sahip olan tabletin arkası ve kenarlarında alüminyum kaplama bulunuyor. Bu gövde son derece sağlam ve bu kullanıcıya da başarıyla yansıtılmış. 261x152x8.5 mm boyutlara ve 550 gram ağırlığa sahip olan cihaz çantada rahatça taşınabiliyor.

10.1 inç ekranın etrafında çerçeve, ekranla kıyas edildiğinde büyük bir alana sahip. Bu sayede tableti tuttuğunuzda parmaklarınız ekrana temas etmiyor. Yatay yönde kullanım için dizayn edilmiş olan cihazın kısa kenarlarını saran çerçeveler daha geniş duruyor. Ekranın bir köşesine de 1.2 megapiksel çözünürlüğü bulunan kamera yerleştirilmiş. Düşük çözünürlük ve kalitesiz fotoğraf çekimi yapan sensör, Skype görüşmeleri için tablete yerleştirilmiş diyebiliriz.

Kenarlara bakıldığındaysa tüm tuş ve girişlerin tek tarafa toplandığını fark ediyoruz. Kamera yukarıda olacak şekilde sıralandığında güç butonu, mikrofon, kulaklık girişi, USB portu, sıfırlama tuşu ve iki mikrofon da bu kenarda bulunuyor. Güç butonu varken ekstradan sıfırlama butonu eklenmesi değişik birtercih olmuş. Görünüş olarak birbirine benzeyen butonları karıştırmanız mümkün, karıştırdığınız zaman tabletin pilinin bittiğini düşünebiliyorsunuz. Bu yüzden hangi tuşu nne olduğunu iyi bilmelisiniz. Sıfırlama tuşuna 6 saniye basılı tuttuğunuzda tableti yeniden başlatıyor. Takılma ve kilitlenme durumlarında işe yarayacaktır.

Fluo Cinema’nın arkasını çevirdiğinizde dikkatlerimizi çeken ilk şey 3.2 megapiksel çözünürlüğe sahip olan kamera oldu. Kalite açısınan pek birşey sunmayan ve sabit odağı bulunan kamera, bulunsun diye konulmuş havası veriyor. Bir tablet almayı düşünüyorsanız, kamera tarafında büyük bir beklenti içerisinde olmanız hata olacaktır. Ne olursa olsun kamera bulunması belge çekimi veya acil işlemlerde işinizi görecektir. Sol alt tarafta bulunan yuva ise microSD kart takılması için ayrılmış. Fluo Cinema’nın sahip olduğu kısıtlı depolama alanını harici bellek ile genişletmeniz gerekecek.

Sağ tarafta yer alan siyah plastikle kaplı bölgede çift hoparlör yer alıyor. Bu hoparlörlerin ses çıkış şiddeti olarak adında “Cinema” geçen bir model için fena sayılmaz. Ses şiddeti bulunduğu segmente göre tatmin edici. Tiz sesler öne çıkıyor, olması gerekenden biraz yüksek fakat baslar tahmin edebileceğiniz gibi yetersiz. Eğer bu tabletle daha iyi bir film deneyimi yaşamak isterseniz uygun fiyatlı Bluetooth hoparlörlerden birini tercih edebilirsiniz. Bu arada sesten bahsetmişken, Fluo Cinema’da fiziksel ses kontrolleri bulunmadığını ekleyelim. Bunun yerine ekranda, navigasyon çubuğundan ses düzeyini belirliyoruz.

10.1 inç ekranı, en başta söylediğimiz gibi 16:9 görüntü oranıyla multimedya deneyimi yaşatmak üzere tasarlandığını belli ediyor. TV kanallarını, filmleri ve YouTube videolarını tam ekrana sığacak şekilde izleyebiliyorsunuz. 1366 x 768 çözünürlük sunan ekranda yüksek piksel yoğunluğuna sahip değil fakat çözünürlük düşük tutulduğu için görüntüler keskinlik bakımından kötü durmuyor.

IPS teknolojisi bulunan ekran doğal olarak geniş görüntü açısı sunabiliyor. Bu da cihazın karşısında birden fazla kişinin olduğu durumlarda herkesin aynı görüntğ kalitesini elde etmesini sağlıyor. Ekran parlaklığı oldukça güzel, optimum görsel deneyim almak için fazlasına ihtiyacınız olmuyor. Ekranın renk sıcaklığı ortalamın üzerinde, beyazlara baktığınızda sarıya doğru kaydığını fark edebilirsiniz. Bu sinematik bir görüntü deneyimi için uygun duruyor ve cihaza yakışıyor. Dokunmatik ekranın tepki süresi ise biraz yüksek, bunu da cihazın sahip olduğu donanıma baktığımızda normal karşılayabiliriz. Sürükleme hareketlerinde yüzey üstündeki sürtünme hissediliyor.

Cihazda MediaTek MT8127 işlemci, 1 GB RAM ve 8 GB hafıza bulunuyor. Anlayacağınız gibi giriş seviyesi tabletlerde gördüğümüz ve güünmüz şartlarına göre eskimiş teknik özelliklerle karşı karşıyayız. Bunun etksini performans tarafında hissediyoruz. Kullanıcı arayüzündeki geçişler hızlı olsada, zaman zaman pürüzler oluyor. Uygulamalar seri açılıyor fakat yüklenmeleri biraz zaman alıyor. Fluo Cinema da oyun oynayabilirsiniz ancak bir PUBG deneyimi beklemeyin.

Cihazın asıl görevi kullanıcılara iyi bir video deneyimi sunabilmek ve bunu da başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Cihaz 720p ve 1080p videoları takılma olmadan rahatça oynatıyor. Türk firmalarının sunduğu Turkcell TV+, BluTV, Digiturk Play gibi internet üzerinden film ve TV izleme uygulamalarını da cihaz ile rahatça kullanabiliyorsunuz. Cihazın Wi-Fi bağlantısı da iyi düzeyde.

Pil kısmına döndüğümüzde cihazda 5000 mAh kapasiteli bir batarya olduğunu görüyoruz. 4-5 saat video izleme süresi sunan batarya, yolculuk sırasında iki filmi rahatça izletiyor. USB portu üzerinden şarj olan cihaz 2,5 saatte tamamen doluyor.

Android 5.1 Lollipo yüklü olarak gelen Fluo Cinema, Fluo’nun akıllı telefon modeli Fluo X de olduğu gibi sade bir kullanıcı arayüzü sunuyor. Aslına bakılacak olursa Fluo X’teki yazılım deneyiminin daha büyük ekrana uyarlanmış halinin olduğunu bile söyleyebiliriz. Arayüz tarafında ise saf Android’e yakın bir deneyim alıyoruz. Firma sadece kendi duvar kağıdını eklemiş.

Fluo Cinema Alınır Mı?

Teknoloji marketlerde ve internet üzerinden satış yapan sitelerde 400 lira altında farklı tabletler bulabiliyorsunuz. Bunlar genelde tabletten pek beklentisi olmayan, bir şeyler üretmekten ziyade tüketmeyi amaçlayanları hedef alıyor. Fluo Cinema, donanımıyla tam da bu kullanıcılara hitap ediyor. Bu tablet üzerinde video düzenlemek, fotoğraflar işlemek ve döküman oluşturmak çok zahmet verici hatta neredeyse imkansız. Fakat durum video izlemek olunca cihazın tek amacı bu! bu tablet ile Full HD videoları rahatça seyredebilirsiniz.

389 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan cihazın, metal gövdesi ve tasarımı rakiplerine göre sunduğu farklılıklar arasında bulunuyor.