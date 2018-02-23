FM 18’deki En İyi Serbest Oyuncular

Football Manager 2018’e ilk başladığınızda, sahip olmak için karşılığında hiçbir bonservis bedeli ödemenize gerek olmayacak en iyi serbest oyuncuları listeledik.

Düşük bütçeli bir takımla kariyere başladığınızda bedava oyunculara sahip olmak sezona sağlam bir giriş yapmanızı sağlayabilir. Elinizdeki kısıtlı bütçeyle de genç yetenekleri kovalayarak iyi bir gelecek inşa etmeye başlayabilirsiniz. Football Manager 2018’de oyun başında sizleri ücretsiz olarak bekleyen ve bir zamanlar adını sıkça duyduğumuz yıldızlar bulunuyor. Scout’lara görev vererek zaman kaybetmeden, bu oyuncuları hemen kapmanızı tavsiye ederiz.

Giuseppe Rossi

30 yaşındaki Giuseppe Rossi bundan dört yıl önce 25 milyon euro’luk bir transfer gerçekleştirmiş ancak yaşadığı sakatlıklar kendisini karşımıza serbest oyuncu olarak çıkartacak duruma kadar getirdi. Oyunda fiziksel özellikleri çok iyi olmayan eski yıldızın teknik olarak bir golcünün havasını taşıdığını söylemek hala mümkün. En azından denediğinize değecektir.

Welliton

Daha önce ülkemizde Kayserispor ve Mersin İYİ formalarıyla yeşil sahada gördüğümüz Welliton, bu yıl kendisine bir takım bulamadığı için serbest oyuncu havuzunda kaldı. Finishing 15, Technique 15, Accelaration 15 ve Pace 15 ve bu oyuncu ücretsiz!

Mathieu Flamini

Box to boş orta saha denediğinde akla gelen ilk isimlerden olan Flamini kendisine bir takım bulamamış. Work rate ve teamwork’ü 17 olan futbolcu birçok FM severin dikkatini çekmeyi başaracaktır. Tackling 15, Marking 17, concentration 14’lük özellikleriyle bir takım için orta saha oyuncusunda olması istenen tüm özellikler mevcut, özellikle defansif olarak.

Diego Capel

Serbest kalmış olmasıyla FM’cileri hemen şaşırtacak ve kadrolarına katmak isteyecekleri bir isim olan Diego Capel, teknik özellikler bakımından hala iyi durumda. 17 off the bal özelliğiyse onun kaliteli bir kenar forvet olması için yeterli oluyor.

Denilson

Uzun yıllar İngiltere’nin köklü takımlarından Arsenal forması giymesinin ardından üst düzey futbolda yer bulamayan ‘88 doğumlu oyuncu Football Manager 2018’in serbest oyuncularından, şans vermek isteyenlerin aklının bir köşesinde bulunsun.

Jose Antonio Reyes

Zamanın koca Reyes’i artık böyle listelere kadar düştü. Diego Simeone ilk hamlesini onu At. Madrid’den yollayarak yapmış. Bunun ardından bir daha kendisine gelemeyen ‘83 doğumlu yıldız oyuncu artık serbest bir oyuncu. Fiziksel özellikleri çok gerilemiş olsa da teknik ve mental özellikleri göz kamaştırıyor. Technique 17, flair 17 ve dribbling 18 gibi özelliklerle dikkatleri üzerine çekiyor.

Jan Kirchoff

Oyun taktiğinde DMC kullanan takımlar için mental özellikleriyle kendisine yer bulabilecek olan oyuncu henüz 27 yaşında. Takım kurarken elini cebine atmak istemeyen oyuncular Alman Jan Kirchoff’u kadrolarına katabilirler. Positioning 15, decisions 15, jumping 16, tackling 14 ve passing 14!

Benoit Tremoulinas

Eğer iyi bir sol bek ihtiyacınız varsa, yok yere bonservis bedeli ödemeyin. Bir dönem Sevilla ve Bordeaux gibi yüksek profilli takımların formasını giymiş olan ‘85 doğumlu oyuncu, ücretsiz olarak sizleri bekliyor. Oyuncunun özellikleri bir sol bekten beklediğiniz herşeyi veriyor.

Marcin Wasilewski

Leicester City’nin şampiyonluk rüyasında kadronun önemli oyuncularından biri olan Wasilewski de serbest oyuncular kervanında yer alıyor. Polonyalı savunma oyuncusu çabukluk özellikleri açısından vasat kalıyor fakat positioning, tackling, aggression ve strength gibi stoperi stoper yapan özellikleri yüksek seviyede.

Bacary Sagna

Zamanında Manchester City ve Arsenal gibi önemli takımların sağ beklerinde üstün performans gösteren Sagna, FM 2018’de serbest oyuncular havuzunda. Yaşı 34’e gelmiş olan oyuncu düşük profilli takımlar için kaliteli bir oyuncu. Fiziksel özellikleri çok gerilememiş olan Sagna, hala tercih edilebilir.

Ventura

Henüz 29 yaşındaki file bekçisi, kaleci eksiği bulunan takımlar için şifa oluyor. Portekiz’in eski U21 oyuncularından biri olan Ventura, 14 reflekse, 15 handling, 14 positioning özellikleriyle bonservisi olmayan bir kaleciye göre oldukça iyi.