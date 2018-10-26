Akıllı saatler, giyilebilir teknoloji ürünleri içerisinde ilk sırada yer alıyor. Bu alanda akıllı bileklikler ve akıllı saatler ilk sırada olsa da giyilebilir ürünler alanında çok farklı alternatiflerde var. Bunlardan birisi de akıllı gözlükler. İlk olarak Google Lens gözlükleriyle bu alanda adım atıldığını ve akıllı gözlüklerin ortaya çıktığını gördük. Google Lens serisinin istenen başarıyı elde edememesinin ardından akıllı gözlükler bir nevi rafa kalkmış oldu. Şimdi ise yeni bir gözlük serisi daha ortaya çıktı. Bu kez akıllı gözlüklerde yeni temsilci ise Focals akıllı gözlükleri oldu. Yeni modelin ne gibi özelliklere sahip olduğuna bakalım.

Focals Neler Sunuyor?

Akıllı gözlük alanında en yeni ürünlerinden biri olan Focals, gerçek gözlüklerden çok farklı bir yapıda değil. Bildiğiniz numaralı gözlükler gibi kullanılan akıllı gözlük, standart bir dereceli gözlük gibi görüntüye sahip.

Zaten genel kullanımda da benzer bir yapı söz konusu. Fakat işin iç yüzüne baktığımız zaman çok daha yetenekli bir gözlük görüyoruz. Camların iç kısmında gizli holografik bir lens sistemi bulunuyor. Bu lens sistemleri sayesinde gözlükler akıllı gözlük konumuna geliyor.

Saat bilgileri, anlık durum bilgileri, bildirimler hakkında bilgi gibi birçok bilgi alabilmenizi sağlayan bu lensler, navigasyon özelliklerini de sunabiliyor. Hava durumuna varıncaya kadar bilgi verebilecek olan Focals gözlüklerinin, ses dikte sistemi sunması da büyük bir ayrıcalık olarak gösterilebilir. Sadece sesli komutlarla Alexa kontrollerini yapabileceğiniz akıllı gözlük, Amazon desteğini de net bir şekilde ortaya çıkarıyor.

Bunun dışında bir de kumanda sistemiyle öne çıkan serinin, yazılım bilgisi konusunda ise çok fazla bir açıklama yapılmadı. Ürünün fiyatı için ise 999 dolar gibi bir açıklama yapıldığını ekleyelim. Bu rakamla Amazon üzerinden de satışlar başlayacak.